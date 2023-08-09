الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

مكافحة جرائم الأموال
مكافحة جرائم الأموال العامة،فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية  فى الجيزة.

 

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

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وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وكذا ضبط بحوزتهم (مبالغ مالية "محلية، أجنبية") وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

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