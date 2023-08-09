أخبار الأهلى، مفاجأة كولر في الموسم القادم، وأزمة الهجوم تشتعل بسبب كهربا

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

زى النهاردة الأهلى يتوج بكأس السوبر المصري

زى النهاردة في التاسع من شهر أغسطس من العام 2007 توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصرى للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على فريق الإسماعيلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ولعب الأهلى مباراة كأس السوبر المصري عام 2007 بصفته بطل الدوري والكاس بينما شارك الاسماعيلي ثالث الدوري كبديل للزمالك وصيف الدوري والكاس الذي انسحب من اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

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يذكر أن الأهلى فاز على فريق ببراميدز بهدف دون رد في لقاء كأس السوبر المصري عام 2023 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الاماراتية أبوظبي.

الأهلى يوافق على إعارة عمار حمدى إلى سيراميكا

وأبدى مسؤولى النادى الأهلى موافقتهم على إعارة عمار حمدى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى سيراميكا كيلوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلمت فيتو أن سيراميكا كيلوباترا طلبت استعارة عمار حمدى من النادى الأهلى لمدة موسم واحد فقط وهو ما وافق عليه مسؤولى القلعه الحمراء.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة حدوث جلسة بين عمار حمدى ومسؤلى سيراميكا كيلوباترا للاتفاق على الراتب الذي سوف يحصل عليه خلال منافسات الموسم القادم.

حقيقة رحيل الجهاز المعاون لكولر في الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعى من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن رحيل بعض من أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعه الحمراء.

وقال شبانة إنه لم يتم طرح فكرة رحيل أى من أعضاء الجهاز المعاون لكولر سواء سامى قمصان المدرب العام أو ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

وواصل شبانة تصريحاته قائلًا: “حتى الآن لا يوجد أى تغيير في الجهاز الفني للنادي الأهلى وحتى الأنباء التي ترددت عن رحيل أمير توفيق مدير التعاقدات ليس لها أساس من الصحة”.

تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

قال الاعلامى محمد شبانه عبر برنامجه الإذاعى من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm إن كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يكون مفاجأة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر خلال منافسات الموسم القادم.

وأوضح شبانه أن كولر مهتم بكريم نيدفيد بدرجة كبيرة وأنه أعطى تعليمات للمعد البدنى بالفريق بوضع برنامج خاص لإعداد نيدفيد للموسم المقبل.

وواصل شبانه تصريحاته قائلًا: "مولر يرى أن كريم نيدفيد هو البديل الأمثل لتعويض رحيل حمدى فتحى الذي أنتقل الى نادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

غياب الصفقات الجديدة عن قائمة المارد الأحمر للموسم الجديد

أرسل النادى الأهلى القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية أمس الثلاثاء.

وشهدت قائمة النادى الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم تم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائى المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

أزمة جديدة في هجوم الأهلى بسبب كهربا

ويواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أزمة جديدة في خط الهجوم بعد تلقى محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق عرضا من أحد أندية الدوري الإماراتي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

والأهلى سوف يواجه أزمة جديدة في خط هجومه بعد تفكير محمود عبد المنعم كهربا في الرحيل للدوري الإماراتي خاصة أن اللاعب أبدى موافقته المبدئية اللعب في الإمارات وذلك في ظل النقص العددي في خط الهجوم نظرا لاستمرار إصابة محمد شريف في العضلة الخلفية ومع رحيل شادي حسن إلى نادي زد بالإضافة إلى عدم عودة حسام حسن بعد تفعيل بند شرائه من قبل نادي سموحة السكندرى.