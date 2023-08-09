البنك الأهلي المصري يرفع سعر الفائدة 1% على الودائع

أعلن البنك الاهلي المصري أنه تم رفع سعر الفائدة 1% على الودائع (قصيرة الأجل) ذات العائد الذي يصرف في نهاية المدة بداية من أسبوع حتى سنة. وفقا لبيان منشور بموقع البنك.

وجاء قرار البنك الاهلي بعد آخر قرار للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برفع الفائدة 1%.

مواعيد العمل في البنك الأهلي المصري

ومن حانب آخر، يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي عن مدي وجود فرع يعمل لمدة 24 ساعة دون أي انقطاع لتقديم الخدمات لهم من خلال ذلك الفرع.

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وحول ذلك كشف البنك الأهلي المصري عن جدول مواعيد العمل في كافة فروعه.

وضمت قائمة مواعيد العمل الرسمية لفروع البنك الأهلي من الأحد إلي الخميس من 08:30 ص وحتى 03:00 م لجميع المعاملات البنكية.

أما فروع المراكز التجارية (فرع كايرو فيستيفال وفرع مول مصر وفرع امريكانا بلازا) فإن مواعيد العمل الرسمية من الإحد إلى الخميس من 11 ص وحتى 7 م وأيام الجمعة من: 2 م حتى 7 م لبعض المعاملات البنكية وأيام السبت من: 11 ص حتى 7 م لبعض المعاملات البنكية.

وفيما يخص الفروع الإليكترونية من 11 ص حتى 7 م على مدار 7 أيام في الأسبوع بينما فرع المطار 24 ساعة جميع أيام الأسبوع لبعض المعاملات البنكية.