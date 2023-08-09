كتاب الأضواء يتصدر تويتر بعد وصول سعره لـ 670 جنيها ومتابعون: هنقعد عيالنا في البيت

كتاب الأضواء، تصدر "كتاب الأضواء" موقع التدوينات القصير تويتر، بعد مزاعم وصول سعر كتاب الأضواء لغة عربية ثانوية عامة إلى 670 جنيه وكتاب الامتحان بـ 500 جنيه.

سعر كتاب الأضواء

وتساءل متابع:"إيه السبب إن كتاب الأضواء يكون غالي كده، طلعنا بنستورد ورق ولا حرام أولاد الفقراء يتعلموا، الحل إللي هيخلي السعر دا يقل إن الطلبه تصور الكتاب وخلاص مش لازم نسخه أصليه".

وتابع آخر:" كتاب الأضواء لغة عربية ثانوية عامة ب670 جنيه وكتاب الامتحان ب 500 ولسه ياما هنشوف".

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وأضاف مغرد:" كتاب الأضواء في اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بـ 670 جنيه الطالب محتاج لكل مادة كتاب

يبقى 10 مواد في 500 جنيه متوسط سعر مجموعة الكتب للمواد الأخرى يبقى المجموع 5000 جنيه كتب فقط لطالب في ثالثة ثانوي

لو ولي الأمر عنده طالبين ثلاثة كمان محتاجين الكتب الخارجية يبقى نضرب 5000 جنيه في 3 طلبة".

وقال متابع:" اخويا تالته ابتدائي كتاب الأضواء عربى بـ ١٣٠ ج فاكر عليا كان الكتاب ميتعداش ال ١٧ جنيه".

وسخر آخر:" كتاب الامتحان شرح ٢٢٠ جنيه ولسه كتاب الاسئله وكتاب الأضواء عربي ٦٧٠ جنيه ولسه باقي الكتب

إحنا نقعد عيالنا في البيت يحفظوا قرآن ينفعهم في الدنيا والآخرة اقسم بالله احسن من اي تعليم".

زيادة أسعار الكتب الخارجية

كشف بركات صفا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية تفاصيل زيادة أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بنسبة 40%، قائلا: “هناك تضخم وارتفاع في الطباعة والورق والحبر وشح في الدولار".

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير" المذاع على فضائية “ صدى البلد"، أن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تخضع للعرض والطلب، وارتفاع أسعار الكتب الخارجية منذ الترم الثاني العام الدراسي الماضي.

وتابع: هناك إقبال كبير من المصريين على شراء الكتب الخارجية، موضحًا أن الدروس الخصوصية السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، لأن المدرس يتعامل مع دار نشر معينة تطبع كتابا معينا يلزم الطالب بشرائه.

وأوضح بركات، أن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تحتوي على أي معلومات أو إضافات زائدة عن الكتاب المدرسي، مشيرًا إلى أن الطالب يعتمد على الدروس الخصوصية ويقوم بشراء الكتب الخارجية.

وأشار بركات رضا إلى أن الأسر منهكة بسبب الدروس الخصوصية وارتفاع أسعار الكتب الخارجية، موضحًا أن الكتاب المدرسي ليس بنفس قيمة الكتاب الخارجي، كما أن الزيادة شملت جميع الأدوات المدرسية.

وكانت فيتو أجرت جولة فى سوق الكتب والأدوات المكتبية للتعرف على حجم الزيادة فى أسعار الكتاب الخارجى هذا العام، والتى بلغت نحو 30% تقريبا وفقا لما أعلنه التجار.

وزادت أسعار الكتب الخارجية بشكل كبير هذا العام، حيث سجل كتاب الإنجليزي “المعاصر” للصف الثالث الإعدادي ١٤٥ جنيها، والمعاصر رياضيات للغات للصف الأول الابتدائي ١٨٠ جنيها، وكتاب كونكت إنجليزي أولى ابتدائى بـ ١٢٠ جنيها.