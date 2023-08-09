التأمين الصحي بالغربية ينظم يوما ترفيهيا وتوعويا للأطفال مرضى السكري

نظم فرع الغربية للتأمين الصحي يوما ترفيهيا وتوعويا للأطفال مرضى السكري تحت شعار "نحن نرعاكم.. أطفالنا قد التحدي" بمشاركة العشرات من الأطفال المتعايشين مع مرض السكري من النوع الأول.



وتضمنت الاحتفالية أنشطة ترفيهية وتعليمية لهم ولأسرهم، لتعريفهم بالمرض، وتصحيح السلوكيات الخاطئة، والتخفيف عنهم من خلال ايصال المعلومات الطبية اللازمة للأطفال بطريقة مبسطة تتوافق مع طبيعتهم والمرحلة العمرية التي يمرون بها بالإضافة إلى عرض قصص النجاح للأطفال وأسرهم والتحديات ودورهم البطولي في مواجهة المرض.

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ويأتي هذا في إطار الاهتمام الشديد الذي توليه الهيئة والفرع تجاه الطفل السكري والمشاركة الاجتماعية، وتوحيد الجهود للتوعية، وتقديم كل ما هو جديد فيما يتعلق بدعم الأطفال المصابين بمرضى السكري.

وأثناء كلمته أوضح مدير الفرع أن الهيئة توسعت في إنشاء مراكز السكر والخدمات المقدمة من خلال إضافة تخصصات جديدة للفحص الشامل، موضحاََ أنه يجري حاليا التجهيز لإفتتاح مراكز جديدة بعيادة أحمد عرابي بكفر الزيات ومجمع الصحات لتكون إجمالي مراكز السكر ٧ مراكز داخل مدن المحافظة.

وخلال الاحتفالية تم عرض وثيقة حقوق الطفل السكري والتي وضعتها هيئة التأمين الصحي للحفاظ علي صحة أبنائها من الأطفال وطلبة المدارس ولتكون بمثابة إعلان للحفاظ علي حقوق الطفل السكري ورغبة منها في مواصلة الإنسانية والطيبة تجاه المجتمع وبخاصة الأطفال الذين يمثلون الثروة البشرية القادمة للوطن.