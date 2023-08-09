الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأوقاف توزع أول 100 زي إضافي للواعظات، الإثنين

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

تبدأ وزارة الأوقاف يوم الإثنين الموافق 14 /8 / 2023م توزيع زي جديد إضافي وعدد ( 2 طرحة) لمائة واعظة بمبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي لجميع الواعظات وهن: لمعرفة الأسماء اضغط هنا. 

 

زي أزهري جديد للآئمة 

 

تبدأ وزارة الأوقاف يوم الإثنين الموافق 14 /8 / 2023م توزيع 6620 زيًّا أزهريًّا جديدًا للأئمة، وسننشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ توزيع هذه الدفعة، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة.

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أخبار وزارة الأوقاف 

وتفتتح وزارة الأوقاف 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة الموافق 11 / 8 / 2023م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/1/ 2023 م حتى تاريخه (60) مسجدًا منها (50) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(10) مساجد صيانة وتطويرًا.

وبيان المساجد كالآتي:
مديرية أوقاف القليوبية
1. علي الشامي - سندنهور
مديرية أوقاف البحيرة
2. الحمد – دير أمس – أبو حمص
3. عزبة حمادة الشرقية – حفص – مركز دمنهور
4. السلام – عزبة الناموس – خط أبو ريشة – حوش عيسى
مديرية أوقاف المنيا
5. أيوب البحري – عزبة أيوب – دير مواس
6. أحمد علي السيد – كوم الدكة - سمالوط
مديرية أوقاف الشرقية
7. السعودي – أنشاص الرمل 
مديرية أوقاف سوهاج
8. الرحمة – قرية القطنة – طما- المدمر
مديرية أوقاف أسوان
9. الإيمان – العدوة شرق - الرديسية

 

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