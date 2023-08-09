الأوقاف توزع أول 100 زي إضافي للواعظات، الإثنين

تبدأ وزارة الأوقاف يوم الإثنين الموافق 14 /8 / 2023م توزيع زي جديد إضافي وعدد ( 2 طرحة) لمائة واعظة بمبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي لجميع الواعظات وهن: لمعرفة الأسماء اضغط هنا.

زي أزهري جديد للآئمة

تبدأ وزارة الأوقاف يوم الإثنين الموافق 14 /8 / 2023م توزيع 6620 زيًّا أزهريًّا جديدًا للأئمة، وسننشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ توزيع هذه الدفعة، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة.

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أخبار وزارة الأوقاف

وتفتتح وزارة الأوقاف 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة الموافق 11 / 8 / 2023م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/1/ 2023 م حتى تاريخه (60) مسجدًا منها (50) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(10) مساجد صيانة وتطويرًا.

وبيان المساجد كالآتي:

مديرية أوقاف القليوبية

1. علي الشامي - سندنهور

مديرية أوقاف البحيرة

2. الحمد – دير أمس – أبو حمص

3. عزبة حمادة الشرقية – حفص – مركز دمنهور

4. السلام – عزبة الناموس – خط أبو ريشة – حوش عيسى

مديرية أوقاف المنيا

5. أيوب البحري – عزبة أيوب – دير مواس

6. أحمد علي السيد – كوم الدكة - سمالوط

مديرية أوقاف الشرقية

7. السعودي – أنشاص الرمل

مديرية أوقاف سوهاج

8. الرحمة – قرية القطنة – طما- المدمر

مديرية أوقاف أسوان

9. الإيمان – العدوة شرق - الرديسية