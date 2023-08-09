خبير: البورصة تواصل الصعود أعلى المستوى 17440 بختام تداولات اليوم

اختتمت البورصة المصرية حركة تعاملاتها اليوم بارتفاع ملحوظ، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 17897 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 5347 نقطة.

مؤشرات، فيتو

مازالت المؤشرات تواصل حالة الصعود المستمرة وغير العادية

وقال طارق عامر خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: مازالت المؤشرات تواصل حالة الصعود المستمرة والغير عادية وخاصة بعد قرارات الفيدرالى والمركزى المصرى، وهو ما يؤكد على متانة الاستراتيجية المتبعة بالسوق المصرى وسط جميع الأحداث المحلية والعالمية والتى أصبحت لا تؤثر بتاتا على مجريات حركة التداول الآن.

Advertisements

وأضاف عامر قائلا: وجدنا المؤشرات الرقم 70 يواصل أيضا ويحاول المنافسة مع المؤشر الثلاثينى الرئيسى وهو الأمر الجيد والمبشر بوجود اسهم قيادية جديدة ستعمل على رسم ملامح الاتجاهات بالسوق المصرى الفترة القادمة.

تداولات أمس الثلاثاء منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.204 تريليون جنيه، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى 17748 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% عند مستوى 21570 نقطة.

كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% عند مستوى 7428 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% عند مستوى 5306 نقاط.