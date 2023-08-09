الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبير: البورصة تواصل الصعود أعلى المستوى 17440 بختام تداولات اليوم

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

اختتمت البورصة المصرية حركة تعاملاتها اليوم بارتفاع ملحوظ، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 17897 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62%  عند مستوى 5347 نقطة.

مؤشرات، فيتو 

مازالت المؤشرات تواصل حالة الصعود المستمرة وغير العادية 

وقال طارق عامر خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: مازالت المؤشرات تواصل حالة الصعود المستمرة والغير عادية وخاصة بعد قرارات الفيدرالى والمركزى المصرى، وهو ما يؤكد على متانة الاستراتيجية المتبعة بالسوق المصرى وسط جميع الأحداث المحلية والعالمية والتى أصبحت لا تؤثر بتاتا على مجريات حركة التداول الآن.

Advertisements

وأضاف عامر قائلا: وجدنا المؤشرات الرقم 70 يواصل أيضا ويحاول المنافسة مع المؤشر الثلاثينى الرئيسى وهو الأمر الجيد والمبشر بوجود اسهم قيادية جديدة ستعمل على رسم ملامح الاتجاهات بالسوق المصرى الفترة القادمة.

تداولات أمس الثلاثاء منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.204 تريليون جنيه، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى 17748 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6%  عند مستوى 21570 نقطة.

كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% عند مستوى 7428 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 5306 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مؤشر ايجى اكس 30 البورصة المصرية ايجي اكس 100 متساوي الاوزان فيتو اسواق المال المؤشر الثلاثينى الرئيسى السوق المصرى رأس المال السوقي مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 100

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث

خبير أسواق مال يكشف أسباب ارتفاع مؤشر سهم نيكى اليابانى

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 8-8-2023

قلة السيولة ورفع الفائدة، كيف تواجه البورصة التحديات؟ خبيرة توضح

الأكثر قراءة

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

سعر جرام الذهب بمنتصف اليوم الأربعاء، المؤشر العالمي للمعدن الأصفر 9-8-2023

الأهلى، تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة يوجه رساله لوزير تعليم مصر!

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث

أزمة جديدة في هجوم الأهلى بسبب كهربا

الحكومة توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

بعد قرار تنظيم تداوله، نصيب الفرد من الأرز على البطاقات وسعره داخل المجمعات

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

إعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

قطيع من الأغنام يعبر طريقا رئيسيا في ولاية أمريكية بقوة القانون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

دليلك الكامل لأداء الصلاة على الشواطئ أو أماكن التنزه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ادع بها وقتما شئت، من أدعية وأذكار النبي الكريم الصحيحة

عالم أزهري: الإسلام دين لا يعرف الجمود والاجتهاد مطلوب من أجل التجديد

10 أدعية لرد الضالة وعودة الأشياء المفقودة

المزيد
الجريدة الرسمية