أبو داوود: لست مغرورًا وغضبت من حسام الدين مصطفى لهذا السبب (فيديو)

قال الفنان محمد أبو داود إنه دائما معتد بنفسه منذ الصغر، متابعا: "الناس فاهمة إن محمد أبو داود قليط بس أنا طول عمري معتد بنفسي فقط وميعرفوش إني خجول وعلى جنب بس".

ندوة محمد أبو داود

جاء ذلك خلال ندوة وحفل توقيع كتاب الفنان محمد أبو داود ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، والتي تقام بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، حيث يكرم المهرجان هذا العام الفنان محمد أبو داود.

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محمد أبو داود

وحكى محمد أبو داود موقفا جمعه بالمخرج الراحل حسام الدين مصطفى قائلا: "لحد سنة ١٩٩٨ كنت بشتغل مسرح ومركز أكثر في موضوع مساعد الإخراج وكنت وقتها بعمل بروفات إحدى المسرحيات لقيت اخويا الصغير الفنان ياسر صادق بيكلمني وكان اشتغل مع حسام الدين مصطفى فكلمني وقالي عايزك تروح البروفة بتاعته عشان تكون معانا في عمل جديد".



وتابع: "وأنا الصراحة وقتها مكنتش احب حسام الدين مصطفى لأنه كان بيطلع في التلفزيون تحس انه مدلع كدا.. فانا داخل من الباب فلما بصلي كان المساعد بتاعه احمد عبد الحميد جنبه فخدت بالي أن عبد الحميد قاله دا محمد أبو داود".



وأردف: "فلما حسيت انه قاله كدا فانا اتغاظت الصراحة انه ميعرفنيش.. خاصة أن أغلب اللي كانوا قاعدين على الترابيزة شغالين عندي في المسرحية اللي بخرجها فأنا روحت قعدت جنب الباب وخدت قرار انى نص ساعة لو مكلمنيش همشي وبالفعل مشيت وقتها".



المهرجان القومي للمسرح



ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.



وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كلا من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".





عروض المهرجان القومي للمسرح



ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض



كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.



أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.

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