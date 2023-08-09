محمد أبو داود: اعتبر نفسي ابن المسرح ومشواري الفني يصل لـ 55 عامًا (صور)

أكد الفنان محمد أبو داود أنه يعتبر نفسه "ابن المسرح ورجل مسرح في الأساس"، قائلا: "مشواري الفني طويل يصل ل ٥٥ عاما وتعبت كتير فيه".

ندوة محمد أبو داود

جاء ذلك خلال ندوة وحفل توقيع كتاب الفنان محمد أبو داود ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، والتي تقام بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، حيث يكرم المهرجان هذا العام الفنان محمد أبو داود.



وأضاف "أبو داود": "الحمد لله اتكرمت في مهرجانات كتير.. إنما لما اتكرم من المهرجان القومي للمسرح المصري بالنسبة لي أهم تكريم في حياتي".

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وتابع: "إصدار المهرجان عني مصدر سعادة لي خاصة جزء من قالو عني في هذا الكتاب وبالأخص كلمة استاذ اشرف عبد الغفور لما قريتها بكيت خاصة لما تصدر من أشرف عبد الغفور اللي احنا عارفينه ومسمينه أبو الهول".

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".



عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض.

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.

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