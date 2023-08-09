الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

عقوبات رادعة بشأن العمالة المنزلية في مشروع قانون جديد

ضوابط جديدة لتشغيل
ضوابط جديدة لتشغيل العمالة المنزلية، فيتو

تضمن مشروع قانون العمالة المنزلية، الذي أعلنت  النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، عزمها إعادة تقديمه للمجلس، في دور الانعقاد الرابع المقبل، عددا من العقوبات، وبينها مزاولة المهنة بدون ترخيص.

عقوبات بقانون العمالة المنزلية 

وجاء في نص مشروع القانون: يعاقب مشروع القانون كل من يزاول مهنة العمالة المنزلية بدون ترخيص بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه.

عقوبة تشغيل العمالة المنزلية أقل من 18 سنة 

كما تضمن مشروع القانون معاقبة كل من قام بتشغيل عمالة منزلية يقل عمرها عن 18 عامًا بغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه.

Advertisements

ويستهدف مشروع القانون معالجة الخلل التشريعي في قانون العمل الحالي والذي لا يتطرق إلى تنظيم شؤون العمالة المنزلية، لاسيما وأن العمالة المنزلية تشكل نسبة كبيرة، وكثيرون يتعرضون لمشكلات كبيرة.

شروط ترخيص مكاتب العمالة المنزلية

وينظم مشروع القانون شئون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور، وساعات العمل والإجازات، وسن التشغيل  والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.

يهدف مشروع القانون لإيجاد مظلة صحية وتأمينية ل العمالة المنزلية، حيث أجاز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل فى هذه الحالة عن 6 ساعات يوميًا، وتحدد الأعمال التى يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية، وفى جميع الأحوال ينبغى ألا يقل سن العامل عن 16 عامًا.

ويحظر مشروع القانون على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته.

حظر التحرش الجنسي 

كما يحظر مشروع القانون، التحرش بالعامل المنزلى لفظيًا أو بدنيًا أو جنسيًا.

أبرز المعلومات عن قانون العمالة المنزلية المعروض على البرلمان بدور الانعقاد المقبل

لماذا تشدد القوانين الدولية على منع عمالة الأطفال؟

ويحظر مشروع القانون، تشغيل العامل المنزلى فى أعمال خطرة أو مضرة صحيًا أو مهينة لكرامته الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العمالة المنزلية استقدام العمالة المنزلية إجازات القطاع الخاص في قانون العمل التحرش الجنسي التحرش الجنس البرلمان

مواد متعلقة

أبرز المعلومات عن قانون العمالة المنزلية المعروض على البرلمان بدور الانعقاد المقبل

حزب الاتحاد يطالب بتعديل قانون المعاشات وإلغاء ضريبة كسب العمل

قانون العمل الجديد، التزامات صاحب العمل تجاه العامل أو الموظف

موقف قانون العمل الجديد من سماسرة الوظائف

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

بعد عرض المليار دولار، محمد صلاح ينشر صورة بجوار شعار ليفربول

نهضة مصر تكشف حقيقة طرح كتاب الأضواء للغة العربية بـ 670 جنيهًا

مكاسبهم تخطت 100 مليار جنيه، أنباء عن حملة رقابية لإسقاط أباطرة السجائر

حسين الشحات يقضي عطلته الصيفية

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة البرازيلي سوزا

الفنانة فيدرا تطالب بالمساواة بين مصلى السيدات والرجال: ليه بنتعامل كدرجة تانية (فيديو)

تنسيق الجامعات 2023، ختام المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

المزيد

انفوجراف

تراجع نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين في الدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

للمصيفين، دليل أحكام الصلاة على الشواطئ وفي أماكن التنزه

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بزوال الأحزان والعيش في أجواء هادئة

المزيد
الجريدة الرسمية