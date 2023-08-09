عقوبات رادعة بشأن العمالة المنزلية في مشروع قانون جديد

تضمن مشروع قانون العمالة المنزلية، الذي أعلنت النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، عزمها إعادة تقديمه للمجلس، في دور الانعقاد الرابع المقبل، عددا من العقوبات، وبينها مزاولة المهنة بدون ترخيص.

عقوبات بقانون العمالة المنزلية

وجاء في نص مشروع القانون: يعاقب مشروع القانون كل من يزاول مهنة العمالة المنزلية بدون ترخيص بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه.

عقوبة تشغيل العمالة المنزلية أقل من 18 سنة

كما تضمن مشروع القانون معاقبة كل من قام بتشغيل عمالة منزلية يقل عمرها عن 18 عامًا بغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه.

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ويستهدف مشروع القانون معالجة الخلل التشريعي في قانون العمل الحالي والذي لا يتطرق إلى تنظيم شؤون العمالة المنزلية، لاسيما وأن العمالة المنزلية تشكل نسبة كبيرة، وكثيرون يتعرضون لمشكلات كبيرة.

شروط ترخيص مكاتب العمالة المنزلية

وينظم مشروع القانون شئون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور، وساعات العمل والإجازات، وسن التشغيل والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.

يهدف مشروع القانون لإيجاد مظلة صحية وتأمينية ل العمالة المنزلية، حيث أجاز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل فى هذه الحالة عن 6 ساعات يوميًا، وتحدد الأعمال التى يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية، وفى جميع الأحوال ينبغى ألا يقل سن العامل عن 16 عامًا.

ويحظر مشروع القانون على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته.

حظر التحرش الجنسي

كما يحظر مشروع القانون، التحرش بالعامل المنزلى لفظيًا أو بدنيًا أو جنسيًا.

ويحظر مشروع القانون، تشغيل العامل المنزلى فى أعمال خطرة أو مضرة صحيًا أو مهينة لكرامته الإنسانية.