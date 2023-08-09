الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

إصابة شابين في سقوط سيارة في ترعة بطنطا

العناية الإلهية تنقذ
العناية الإلهية تنقذ شابان إثر انقلاب سيارة ملاكي بهم في ترع

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة وأحدهما في حالة خطيرة إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل أحدي المجاري المائية علي طريق «كفر الزيات - طنطا» بالقرب من قرية شبرا النملة بدائرة مركز طنطا وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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وكان عدد من المارة في نطاق قرية شبرا النملة بدائرة مركز طنطا  سمعوا صوت صراخ  فهرعوا في اتجاة الصوت فتبين سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة ونجحت جهود المارة في إخراج الشابين من الترعة وهم على قيد الحياة وبهم إصابات وكدمات. 

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كما تبين أنه أثناء سير السيارة على الطريق سقط فى الترعة والتي لم تكن ممتلئة بالمياه وتم انتشالهم من الترعة وإخراجهم منها.

وأكد شهود العيان أن الحادث وقع بسبب انفجار اطار السيارة.
  
وتم رفع آثار الحادث وانتشال السيارة من الترعة.
 

 تحذير هام للتعامل مع المصابين في الحوادث

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة. 

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا

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