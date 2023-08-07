الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

التأمين الصحي بالشرقية، زيارة مفاجئة لتفقد عيادة السكر بالزقازيق

تأمين الشرقية، فيتو
تأمين الشرقية، فيتو

أجرى الدكتور محمد أبو هاشم  نائب مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية زيارة مفاجئة  لعيادة السكر بالزقازيق وذلك تمشيا مع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تكثيف العلاج للمرضى وضرورة فحصهما قبل تلقي العلاج حيث قام وبصحبته الدكتورة بسمة ممدوح مسئول مكافحة العدوى بالفرع وايضا محمد عثمان، مسئول المعامل بالفرع بالإضافة إلى  حنان محمود مسئول تمريض مكافحة العدوى  بالمرور على عيادة السكر بمقرها الجديد ببنايوس  -الزقازيق لمتابعة سير العمل وانتظامه من عدمه  وتواجد الطاقم الطبي والعاملين. كما تفقد الأقسام المختلفة بالعيادة والتى تقدم خدمات لطلاب المدارس كما أوصى بمعاملة المرضى معاملة حسنة والاستماع لاستفساراتهم والرد عليها وحل أي مشكلة تواجههم وتسهيل إجراءات تلقيهم الخدمة وكان فى استقباله الدكتورة إيناس حسنى مديرة العيادة.

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مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد مركز علاج الكبد بالزقازيق

الإدارة التعليمية تكرم التأمين الصحى لمجهوده 

 ومن جهة أخرى كرم احمد عبدالعظيم عبدالله المدير العام لإدارة ديرب نجم التعليمية إدارة التأمين الصحى بديرب نجم وقدم لهم الشكر على الجهد المبذول في عمل لجان طوابع المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال مؤكدا  على حسن التعاون بين إدارة التامين الصحي والإدارة التعليمية كما تفضل الدكتور محمد عبد العظيم مدير التأمين الصحى بالمشاركة بتكريم  لجنة الطوابع المتمثلة فى نجلاء علي عبد العظيم وفتحية السيد عبده وأميرة عبد الحميد عبد الفتاح بالإضافة إلى فايزة فرج حيث تم توزيع شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية

هناء رشيد تزور أقسام المستشفى وتؤكد على اهمية التعقيم 

وتنفيذا لتعليمات الدكتور رضا الديب وبتكليف الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى قامت الدكتورة هناء رشيد مديرة مستشفي المبرة  في الصباح  والدكتور احمد عثمان مدير الشئون العلاجية بالمستشفى برفقة فريق الجودة وفريق مكافحة العدوى بالمستشفى، بالمرور على جميع الأقسام المختلفة بالمستشفى, ومنهم ( جراحة رجال وحريم - قسم باطنه رجال وحريم -قسم انف واذن وحنجره- قسم الاطفال- قسم الطوارئ والاستقبال - قسم المعمل والأشعة التشخيصية -الصيدليات- قسم الكلى-  قسم الاورام- قسم العظام- والمسالك البولية - الدرجة الممتازة -المغسلة-الصيانة- وكذلك التعقيم) وذلك للاطمئنان على سير العمل وتواجد الفريق الطبي داخل الأقسام وكذلك التأكد من تقديم الخدمة الطبية والعلاجية على أكمل وجه والتحدث مع المرضى وحل المشاكل الفورية

الدكتور رضا الديب فى المبرة 

هذا وقد قام الدكتور رضا الديب رئيس فرع التأمين الصحي بمحافظة الشرقية في الصباح الباكر هو والدكتورة هناء رشيد مدير مستشفى المبرة والدكتور أحمد عثمان مدير عام  الشئون العلاجية بالمستشفى وبرفقة فريق الجودة وفريق مكافحة العدوى بالمستشفى ذاته، وذلك بالمرور على جميع الأقسام المختلفة بالمستشفى ومنهم جراحة الرجال والحريم وكذلك قسم الباطنة باطنة رجال وحريم وقسم الأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى قسم الأطفال.

مرور مفاجئ لمدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية على وحدات ديرب نجم

مرور شامل على مستشفى المبرة 

كما تفقد  قسم الطوارئ والاستقبال وقسم المعمل والأشعة التشخيصية والصيدليات، وقسم الكلى و قسم الأورام و  قسم العظام والمسالك البولية والدرجة الممتاز بالمغسلة والصيانة وكذلك بالإضافة إلى التعقيم، اطمئن مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية على سير العمل وتواجد الفريق الطبي داخل الأقسام وكذلك التأكد من تقديم الخدمة الطبية والعلاجية على أكمل وجه والتحدث مع المرضى وحل المشاكل الفورية.

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تكثيف العلاج للمرضى الدكتور محمد ابو هاشم نائب مدير الفرع رضا الديب مدير فرع التأمين الصحى عيادة السكر بالزقازيق زيارة مفاجئة

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