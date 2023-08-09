بث مباشر مع أول سائقة توكتوك في الصعيد الجواني
أجرت فيتو بثًا مباشرًا مع منى السباعي التى تشتهر باسم منى قوت القلوب، والتي تعد أول فتاة تعمل كسائق توكتوك في قرى الصعيد الجواني.
وأكدت منى أنها واجهت مصاعب كثيرة في بداية رحلتها لكنها استطاعت أن تتأقلم مع الأوضاع الصعبة.
وقالت إن “لقمة العيش صعبة” ولكن عندما تكون بالحلال يهون كل شئ.
وأكدت منى، أن والدها رحل منذ 3 سنوات وتحصل على معاش شهري 500 جنيه، وتعمل من أجل مساعدة شقيقتها لتربية أبنائها ومساعدة والدتها التي تعمل أيضا من أجل تربية أحفادها الأيتام.
وأشارت إلى أنها لم تذهب إلى جنازة والدها بسبب المشكلات مع أشقائها الذكور، وخاصة أن والدها تركهم منذ عدة سنوات فقالت: "مكنتش عاوزه مشاكل مع اخواتي الصبيان، ولذا لم أحضر جنازته، فهو تركنا في عمر صغير وأهل والدتي هم الذين قاموا بتربيتنا ومنحوا والدتي العشة التي نعيش فيها ومفيش مهنة ما اشتغلتش فيها من بيع الخضار والفاكهة إلى توصيل الدقيق للمنازل ببرويطة من المطحن وحفر القبور وطرح النخيل".
وأكملت "منى" حديثها عن عملها بطلوع النخيل كما يطلق عليه في صعيد مصر، قائله “أول ما أطلع النخلة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت عليك يارب وأصعد في هدوء تام إلى قلب النخيل”.
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