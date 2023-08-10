الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الراند الجنوب أفريقي أسوأ عملات الأسواق الناشئة في أسبوع

عملات الأسواق الناشئة،
عملات الأسواق الناشئة، فيتو

أصدر البنك المركزي المصري تقريرًا يتضمن حركة عملات الأسواق الناشئة خلال الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس الجاري.

 

عملات الأسواق الناشئة

قال تقرير البنك المركزي إنه تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.99% خلال تعاملات اليوم. وجاءت الخسائر الأسبوعية على خلفية ردة فعل الأسواق بعزوف المستثمرين بشكل كبير عن المخاطرة خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك عقب اعلان وكالة فيتش عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

 

مؤشر بلومبرج 

واضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي انه أنهت معظم عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج تداولات الأسبوع على انخفاض منوهة بأنه كان الراند الجنوب أفريقي (-4.48%) العملة الأسوأ أداءً، حيث انخفض بشكل حاد على خلفية تدهور معنويات المخاطرة لدى المستثمرين بالأسواق الناشئة بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. 

 

أسوأ العملات في الأسواق الناشئة 

واضاف التقرير انه جاء الروبل الروسي (-3.92%) كثاني أسوأ العملات أداءً، حيث تعرض لضغوط نتيجة المخاطر السياسية. وكان البيزو الكولومبي (-3.68%) ثالث أسوأ العملات أداءً، حيث هبط على خلفية تصاعد التكهنات بتيسير البنك المركزي الكولومبي للسياسة النقدية في المستقبل. ومن ناحية أخرى، كان الرينجيت الماليزي (+0.02%) العملة الوحيدة التي حققت مكاسب بشكل طفيف مقابل الدولار.

Advertisements

 

حركة أسواق الأسهم

فيما يخص حركة الاسهم ذكر التقرير انه انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأسبوع، حيث تضررت معنويات المخاطرة على خلفية كل من إعلان بعض الشركات عن نتائج سلبية لأرباحها الفصلية وخفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسندات الحكومية الأمريكية. علاوة على ذلك، تزايدت المخاوف بسبب ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كشفت وزارة الخزانة عن خطتها لزيادة حجم إصدارات سندات الخزانة خلال الأسبوع المقبل لتغطية فجوات التمويل. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 نحو 2.27%، ليسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر مارس 2023، بقيادة قطاعي المرافق (-4.66%) وتكنولوجيا المعلومات (-4.14%)، في حين كان قطاع الطاقة (+1.15%) هو الرابح الوحيد. علاوة على ذلك، هبط مؤشر ناسداك المركب لأسهم التكنولوجيا الكبرى ومؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 2.85% و1.11% على التوالي. وارتفعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 3.77 نقطة ليستقر عند 17.1 نقطة، أي أدنى من متوسطة البالغ 17.85 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. البنوك المصرية.

الاسواق الناشئة البيزو الكولومبي البنك المركزى التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الدولار الروبل الروسي الراند الجنوب افريقي

الأكثر قراءة

رد قاس من نجيب ساويرس لمتابع شن هجوما على صلاح ومحمد رمضان

تنسيق كلية الصيدلة 2023 في الجامعات الحكومية، بشرى لمن فاتته كلية الطب

قبل ساعات من نشر بيانات التضخم الأمريكية، تعرف على سعر الدولار أمام العملات الرئيسية

قبل المواجهة المرتقبة، النصر والهلال أول نهائي سعودي بالبطولة العربية منذ عام 94

6 جرائم إلكترونية يطبق فيها القانون المصري على الأجانب (تعرف عليها)

أسعار الخضراوات اليوم، 7.5 جنيه أقل سعر لكيلو البطاطس في سوق العبور

يقتل القتيل ويمشي في جنازته، تفاصيل مأساوية في واقعة ذبح طالب علي يد ابن عمه بالقليوبية

رضا عبدالعال: واقعة حسين الشحات مع "الشيبي" تستوجب إيقافه لمدة سنة

Advertisements

منوعات

المزيد

أصغر مشهورة على مواقع التواصل، وفاة الرابر ليل تاي وشقيقها في ظروف غامضة

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 9-8-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 9-8-2023

المزيد

انفوجراف

أم كلثوم خطفت منها أشهر أغانيها.. وطاردتها شائعات الزواج بإسماعيل ياسين.. محطات من حياة ثريا حلمي (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 10- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية