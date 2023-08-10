الراند الجنوب أفريقي أسوأ عملات الأسواق الناشئة في أسبوع

أصدر البنك المركزي المصري تقريرًا يتضمن حركة عملات الأسواق الناشئة خلال الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس الجاري.

عملات الأسواق الناشئة

قال تقرير البنك المركزي إنه تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.99% خلال تعاملات اليوم. وجاءت الخسائر الأسبوعية على خلفية ردة فعل الأسواق بعزوف المستثمرين بشكل كبير عن المخاطرة خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك عقب اعلان وكالة فيتش عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

مؤشر بلومبرج

واضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي انه أنهت معظم عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج تداولات الأسبوع على انخفاض منوهة بأنه كان الراند الجنوب أفريقي (-4.48%) العملة الأسوأ أداءً، حيث انخفض بشكل حاد على خلفية تدهور معنويات المخاطرة لدى المستثمرين بالأسواق الناشئة بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

أسوأ العملات في الأسواق الناشئة

واضاف التقرير انه جاء الروبل الروسي (-3.92%) كثاني أسوأ العملات أداءً، حيث تعرض لضغوط نتيجة المخاطر السياسية. وكان البيزو الكولومبي (-3.68%) ثالث أسوأ العملات أداءً، حيث هبط على خلفية تصاعد التكهنات بتيسير البنك المركزي الكولومبي للسياسة النقدية في المستقبل. ومن ناحية أخرى، كان الرينجيت الماليزي (+0.02%) العملة الوحيدة التي حققت مكاسب بشكل طفيف مقابل الدولار.

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حركة أسواق الأسهم

فيما يخص حركة الاسهم ذكر التقرير انه انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأسبوع، حيث تضررت معنويات المخاطرة على خلفية كل من إعلان بعض الشركات عن نتائج سلبية لأرباحها الفصلية وخفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسندات الحكومية الأمريكية. علاوة على ذلك، تزايدت المخاوف بسبب ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كشفت وزارة الخزانة عن خطتها لزيادة حجم إصدارات سندات الخزانة خلال الأسبوع المقبل لتغطية فجوات التمويل. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 نحو 2.27%، ليسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر مارس 2023، بقيادة قطاعي المرافق (-4.66%) وتكنولوجيا المعلومات (-4.14%)، في حين كان قطاع الطاقة (+1.15%) هو الرابح الوحيد. علاوة على ذلك، هبط مؤشر ناسداك المركب لأسهم التكنولوجيا الكبرى ومؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 2.85% و1.11% على التوالي. وارتفعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 3.77 نقطة ليستقر عند 17.1 نقطة، أي أدنى من متوسطة البالغ 17.85 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.