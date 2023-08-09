البنك المركزي يستعرض حركة عملات الأسواق المتقدمة في أسبوع

كشف البنك المركزي المصري في تقرير له عن حركه عملات الأسواق المتقدمة في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس الجاري.

عملات الأسواق المتقدمة :

وقال تقرير البنك المركزي إنه حقق مؤشر الدولار مكاسب بنسبة 0.39%، ليسجل أعلى مستوى له في شهر على خلفية ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن. وحقق المؤشر مكاسب خلال تداولات الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع، حيث قررت وكالة فيتش خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، فضلًا عن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بزيادة حجم مبيعاتها الفصلية من السندات، مما أدى إلى زيادة التدفقات إلى الدولار.

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السياسة النقدية الأمريكية

وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي عن حركة أسواق العملات المتقدمة أنه وعلى الرغم من أن المؤشر تمكن إنهاء الأسبوع على ارتفاع، إلا أنه تكبد خسائر في آخر يومين تداول من الأسبوع، حيث أظهرت البيانات تباطؤ سوق العمل، مما دفع بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي للإدلاء بتصريحات تفيد بأن تباطؤ معدلات التوظيف في الولايات المتحدة من شأنها أن تجعل الاحتياطي الفيدرالي يعيد النظر في سياسته النقدية التشديدية.

ارتفاع الدولار

وتابع التقرير من ناحية أخرى، ظل اليورو ثابت نسبيًا خلال تداولات الأسبوع، حيث تراجع قليلًا بنسبة 0.09% على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، فضلًا عن تسليط البيانات الصادرة على مدار الأسبوع الضوء على تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد. وجاءت تحركات مؤشر اليورو خلال تعاملات الأسبوع مدفوعًة بالتغيرات التي طرأت على الدولار، حيث تمكن اليورو من الارتفاع في آخر يومين تداول من الأسبوع، وذلك تزامنًا مع تراجع الدولار. وتراجع الجنيه الإسترليني بحدة بنسبة 0.79% نتيجة ارتفاع الدولار، إلى جانب أن قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة مرة أخرى لم يكن كافيًا لتهدئة مخاوف المستثمرين حيال مسار الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى تراجع الين الياباني بنسبة 0.42%، حيث أعلن بنك اليابان عن إجراء عمليتان طارئتان لشراء سندات الخزانة الحكومية، مما يشير إلى أن البنك المركزي الياباني لا يزال متمسكًا بسياسته النقدية التيسيرية نسبيًا، وليس مستعدًا لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

أسعار الذهب

ومن جانب آخر أكد التقرير الاسبوعي الصادر عن البنك المركزي أنه تراجعت أسعار الذهب على مدار الأسبوع بنسبة 0.85%، ووصلت إلى 1,942.91 دولارًا للأونصة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، لتستقر بذلك عند أدنى مستوى لها في شهر مع ارتفاع الدولار.