هل فارق السن يبطل توثيق عقد الزواج بين الأجنبي والمصرية

نص القانون رقم 68 لسنة 1947 على عدد من الضوابط قبل إجراء توثيق عقد الزواج للأجنبي من مصرية، بما يحقق عدد من الشروط على رأسها أهلية المتعاقدين.

زواج أجنبي بمصرية.. شروط يجب الالتزام بها أولا

1ـ حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد.

2ـ ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين سنة.

3ـ تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد أحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالاته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.

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4ـ تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبي تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.

ويجوز بناء على قرار من وزير العدل او من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد.

كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وشهادات الزواج والطلاق والتصادق عليه المتعلقة بمصريات وأجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها.

عقوبة عدم توثيق عقد الزواج في مصر

نص المشرع على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لأصحاب الشأن أن يقدموا طلبا إلى رئيس محكمة الأسرة، للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون إخطار النيابة العامة بوقائع الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ ثماني عشرة عام وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بهدف التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، والشهود.

ويعاقب بالسجن فترة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثمانية عشر عام، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.

كما يعاقب بالسجن فترة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون خالف القانون، الخاص بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلا.

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