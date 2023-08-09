ماجواير على أعتاب الانتقال إلى وست هام

كشفت تقارير إعلامية، أن هاري ماغدجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد، يقترب بقوة من الانضمام لنادي وست هام في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويقترب ماجواير بقوة من مغادرة قلعة أولد ترافورد بعد تجريده من شارة قيادة الفريق، من قبل مدربه إريك تين هاج، وهو ما أغضب اللاعب وعبر عن استيائه بالفعل من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أن اللاعب يعيش فترة عصيبة، بسبب تراجع مستواه، وغضب الجماهير الواضح منه، بعد تجريده من شارة قيادة اليونايتد ومنحها إلى برونو فيرنانديز.

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ماجواير قريب من وست هام

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على منصة "إكس": "توصل وست هام إلى اتفاق مبدئي مع مانشستر يونايتد بشأن هاري ماجواير، بمبلغ قدره 30 مليون جنيه إسترليني، رسوم الانتقال متفق عليها الآن، وتتم مناقشة هيكلة الدفع حاليا، كما أن الشروط الشخصية مع اللاعب ستتم مناقشتها قريبا".

ويبلغ ماجواير من العمر 30 عاما، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد في يونيو 2025.

وانتقل النجم الإنجليزي إلى صفوف مانشستر يونايتد في أغسطس 2019 قادما من ليستر سيتي.

ومنذ ذلك الوقت، لعب ماجواير 175 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل 5 أهداف وصنع 5.

والموسم الماضي، شهد تراجعا واضحا في دور ماجواير مع الفريق، حيث بات الخيار الخامس تقريبا، بعد رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف، وحتى الظهير الأيسر في الأصل لوك شو.

فاران ينتقد تعديلات القوانين الجديدة في الدوري الإنجليزي

انتقد رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، التعديلات الجديدة في القوانين التي سيتم تطبيقها مع بداية الموسم الجديد من البريميرليج.

ويأتي على رأس هذه القوانين، تعديل قانون الوقت بدل الضائع، ليتم احتساب كل ثانية مهدرة، مما يتسبب في وصول مدة المباراة لـ100 دقيقة أو أكثر.

وقال فاران عبر حسابه على "تويتر": "كان لدينا اجتماعات الأسبوع الماضي مع الاتحاد الإنجليزي والحكام بشأن القوانين الجديدة".

وأضاف: "بالنسبة للمدربين واللاعبين، أعربنا عن قلقنا لسنوات من العدد الكبير للمباريات والجدولة المزدحمة، والتي وصلت إلى مستوى خطير بالنظر إلى الحالة البدنية والذهنية للاعبين".

وواصل: "وعلى الرغم من ملاحظتنا السابقة، أوصوا الآن للموسم المقبل بخوض مباريات أطول وبحدة أكبر وأن تقل المشاعر التي يعبر عنها اللاعبون، فقط نريد أن نكون في حالة جيدة في أرض الملعب لتقديم 100% مما لدينا للنادي والجماهير، لماذا لا يتم الاستماع إلينا؟".

وشدد: "كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالعمل الذي أحبه بشكل يومي، لكن أشعر أن تلك التغييرات تدمر لعبتنا، نريد الوصول لأقصى مستوى ممكن، وأن نقدم مستوى مذهلا للجماهير للاحتفال كل أسبوع".

وأختتم: "أعتقد أنه من المهم أننا كلاعبين ومدربين نسلط الضوء على تلك القضايا، لرغبتنا في حماية اللعبة التي نحبها، وأن نقدم أفضل ما لدينا للجماهير".