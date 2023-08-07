الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى القناطر استعدادا لافتتاحه

وكيل صحة القليوبية
وكيل صحة القليوبية يتفقد المستشفى، فيتو

قام الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزي، وقد تم فرش جميع التجهيزات الواردة من الوزارة استعدادًا للبدء في التشغيل التجريبي للمستشفى.

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 وتفقد الدكتور وليد عبد المقصود قسم الحضانات، حيث تم توريد 10 حضانات من أصل 25 حضانة و3 أجهزة تنفس صناعي للحضانات من أصل 10 جهاز كما تم توريد عدد 12 جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة وتوريد 30 سرير للعناية المركزة وتم الانتهاء من تركيب الأشعة المقطعية، ووجه بضرورة عمل أشعة رنين بالمستشفى لخدمة المرضى.

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 مفرمة النفايات وثلاجة الموتى والصيدليات

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فرش 113 سريرا داخليا، وتشغيل مبدئي لقسم الأشعة بجهاز أشعة مقطعية، جهاز أشعة تليفزيوني، جهاز أشعة عادية، وأيضا مفرمة النفايات وثلاجة الموتى والصيدليات بالمستشفى وتجهيز قسم التعقيم، وفي انتظار توريد المتبقي من الوزارة.

وفي سياق متصل، أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في جولة ميدانية سابقة بأقسام المستشفى، التي تم الانتهاء من فرشها حيث تفقد المحافظ القسم الداخلي ووجه بالحفاظ على الفرش والعمل على النظافة أولا بأول لحين تشغيل المستشفى وافتتاحها، مشيدا بالمستوى المتقدم ونوعية الفرش المستخدم بأقسام المستشفى،

وأكد المحافظ أنه يتابع بشكل يومي أعمال فرش مستشفى القناطر الخيرية المركزي للانتهاء منها وإدخالها الخدمة لتدعيم القطاع الطبي بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية، مشيرا أنه يتم فرش المستشفى على أعلى مستوى سواء في الأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية أو الفرش الإداري لتقديم خدمة مميزة للمرضى وتهيئة الجو الملائم للطاقم الطبي والإداري.

يذكر أن مستشفى القناطر الخيرية تبلغ تكلفته 485 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و30 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى ٢٤ حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك يحتوي المستشفى على 38 جهازا للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة ٢٢٠ سريرا.

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