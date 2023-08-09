584.7 مليون جنيه صافي أرباح مدينة مصر خلال أعمال النصف الأول من 2023

أعلنت شركة مدينة مصر، عن نتائجها المالية المستقلة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 (النصف الأول من عام 2023)، حيث بلغت الإيرادات 2,199.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ صافي الربح 584.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة. وخلال الربع الثاني من 2023 منفردًا، بلغت الإيرادات 1,184.4 مليون جنيه، في حين ارتفع صافي الربح إلى 280.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وسجلت ارتفاع المبيعات التعاقدية إلى مستوى قياسي ليسجل 5,298.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، وهو نموّ سنوي بمعدّل 54.6%. ونجاح شركتي منك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري، اللتان استحوذت عليهما مدينة مصر مؤخرًا، في تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 1.45 مليار جنيه، علمًا بأن قيمة هذه المبيعات لم تُدرج في القوائم المجمعة لشركة مدينة مصر عن فترة النصف الأول من العام الجاري. وخلال الربع الثاني من 2023 منفردًا، ارتفعت المبيعات التعاقدية إلى 3,505.5 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 90.7%.

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وأشارت إلى تسليم 479 وحدة خلال النصف الأول من 2023؛ مقابل 832 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو تراجع سنوي بمعدل 42.4%، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الوحدات الجاهزة للتسليم خلال فترة المقارنة. وخلال الربع الثاني من 2023 منفردًا، نجحت الشركة في تسليم 203 وحدة، وهو تراجع بنسبة 56.9% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 22.8% لتسجل 2,199.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، بفضل النمو القوي لإجمالي المبيعات التعاقدية خلال الفترة. وارتفاع الإيرادات إلى 1,184.4 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 21.8%.

ارتفاع مجمل الربح بمعدل سنوي 152.1% إلى 1,379.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح ليسجل 62.7% مقابل 30.6% خلال نفس الفترة من العام السابق. يأتي ذلك بفضل ارتفاع الإيرادات من مبيعات الوحدات الجديدة ذات هوامش الأرباح المرتفعة، مقارنةً بإيرادات تسليم الوحدات ذات هوامش الأرباح الأقل نسبيًا. وارتفاع مجمل الربح إلى 799.7 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام، وهو نمو سنوي بنسبة 189.9%. وصاحب ذلك تسجيل هامش مجمل ربح 67.5% مقابل 28.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 116.1% إلى 873.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، مصحوبًا بنمو هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ليسجل 39.7%، مقابل 22.6% خلال نفس الفترة من العام السابق. وخلال الربع الثاني من العام منفردًا، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدّل سنوي 122.4% لتبلغ إلى 429.3 مليون جنيه، مصحوبةً بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 36.2% مقابل 19.9% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي بلغ 146.8% ليسجل 584.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح إلى 26.6% مقابل 13.2% خلال نفس الفترة من العام السابق. وخلال الربع الثاني منفردًا، سجل صافي الربح 280.3 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 140.2%، مصحوبًا بارتفاع بهامش صافي الربح إلى 23.7% مقابل 12.0% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ صافي الاقتراض 995.8 مليون جنيه كما في 30 يونيو 2023، وهو انخفاض بنسبة 28.3% مقارنة بصافي الاقتراض المسجل بنهاية عام 2022، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوظيف الأمثل للاقتراض في دعم النمو وإدارة المخاطر المالية. وانخفضت نسبة صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 0.57 مرة خلال نفس الفترة، مقابل 1.72 مرة في نهاية عام 2022.[1]

بلغ رصيد أوراق القبض 4,371.3 مليون جنيه كما في 30 يونيو 2023 بزيادة 10.7% مقارنة برصيد أوراق القبض المسجل بنهاية عام 2022. وبلغت نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض 4.4 مرة خلال النصف الأول من عام 2023، صعودًا من 2.8 مرة بنهاية عام 2022.

بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 1,954.9 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 19.6%، وخلال الربع الثاني من العام منفردًا، بلغت المتحصلات النقدية 1,066.8 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 33.7% مقابل نفس الفترة من العام السابق.

بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 925.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 798.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس زيادة الاستثمارات في المشاريع الجارية للشركة وفي مقدمتها المشروعات الجارية في تاج سيتي. في حين بلغت قيمة تلك الاستثمارات 413.4 مليون جنيه عن الربع الثاني 2023، دون تغير سنوي ملحوظ مقابل 417.8 مليون جنيه المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق.



وقال عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، نجحت شركة مدينة مصر في مواصلة مسار النمو والبناء على انطلاقتها القوية منذ بداية العام الجاري؛ لتحقق مرة أخرى نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال النصف الأول من عام 2023.

وأوضح خلال النصف الأول من عام 2023، ركزت الإدارة على تنمية المبيعات والإيرادات من خلال إطلاق مشروعات جديدة، وإتمام مراحل مشروعاتنا القائمة. وعلى هذه الخلفية؛ تمكنت الشركة من تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 5,298.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى نجاح شركتي منك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري في تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 1.45 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق نتائج قويّة تتماشى مع أهدافنا المخططة. كما تمكنت مدينة مصر من تنمية الإيرادات بمعدل سنوي بلغ 22.8% لتبلغ 2,199.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مع مضاعفة صافي الربح إلى 584.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

