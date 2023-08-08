الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

الصحف الإنجليزية تبرز موقف محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بمستقبل النجم المصري محمد صلاح رفقة ليفربول، ومستقبل هاري كين أيضًا مع توتنهام هوتسبير.

كما سلطت الضوء على تأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي مونديال السيدات عقب التغلب على نيجيريا أمس بركلات الترجيح.

عناوين الصحف الإنجليزية 

وعنونت صحيفة "مترو": "إنجلترا تنجو من الأمسية السيئة.. كيلي تشيد بالفريق الخاص بعدما وضع الفوز بركلات الترجيح سيدات إنجلترا في دور الثمانية".

وفي الجانب كتبت: "السبيرز يرفض آخر عرض لبايرن من أجل كين".

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أما صحيفة "ميرور" فعنونت: "احتفظ بأموالك.. صلاح غير مهتم بالانتقال للسعودية"، فى إشارة منها إلى موقف النجم المصري محمد صلاح، من الانتقال للدوري السعودي.

وفي الأعلى كتبت: "عرض ثنائي من المطارق بقيمة 60 مليون إسترليني"، في إشارة إلى رغبة وست هام في ضم ثنائي مانشستر يونايتد سكوت ماكتوميناي وهاري ماجواير.

وفي الجانب كتبت: "قنبلة موقوتة"، في إشارة إلى هجوم رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، على التعديل الجديد في احتساب الوقت بدل الضائع بالبريميرليج.

كما عنونت صحيفة "ديلي ستار": "قنبلة موقوتة.. فاران يهاجم خطر المباريات الأطول".

وفي الأعلى كتبت: "لاورين تواجه نهاية العالم"، في إشارة إلى طرد لاورين جيمس أمام نيجيريا في مونديال السيدات.

وفي الجانب كتبت: "60 مليون إسترليني من أجل ماجواير وسكوت".

وكتبت أيضًا: "مطاردة البايرن مزعجة"، في إشارة إلى رغبة العملاق البافاري في ضم كين.

بدورها عنونت صحيفة "التايمز": "إنجلترا تخشى نهاية العالم لجيمس".

وفي الجانب كتبت: "غضب اللاعبين من المباريات الأطول".

من جانبها، عنونت صحيفة "ديلي تلجراف": "لحظة من الجنون.. لكن إنجلترا تنجو من البطاقة الحمراء لجيمس وتصل لربع النهائي".

وكتبت أيضًا: "كين مستعد للبقاء مع السبيرز بعد رفض عرض البايرن".

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على دارمشتات

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره دارمشتات الألماني بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جرت مساء أمس الإثنين، في آخر تجارب الريدز قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024.

سجل لفريق ليفربول، محمد صلاح في الدقيقة 5، ديوجو جوتا في الدقيقة 8، لويس دياز في الدقيقة 59، بينما سجل ماتياس هونساك هدف دارمشتات في الدقيقة 10.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره تشيلسي يوم الأحد المقبل، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز ضمن الموسم الجديد 2023-2024.

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