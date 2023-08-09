حملة أمنية بأسوان تضبط 8 قطع سلاح ناري و10 قضايا مخدرات
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت دوائر المديرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام عن ضبط 8 قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية بحوزة (8متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") و10 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضبط خلالها (6,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (10 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (808) أحكام قضائية متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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