الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

حقيقة رحيل الجهاز المعاون لكولر في الأهلي

سامى عنان مدرب الأهلى،
سامى عنان مدرب الأهلى، فيتو

الأهلى، كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعى من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن رحيل بعض من أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعه الحمراء.

وقال شبانة إنه لم يتم طرح فكرة رحيل أى من أعضاء الجهاز المعاون لكولر سواء سامى قمصان المدرب العام أو ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

وواصل شبانة تصريحاته قائلًا: “حتى الآن لا يوجد أى تغيير في الجهاز الفني للنادي الأهلى وحتى الأنباء التي ترددت عن رحيل أمير توفيق مدير التعاقدات ليس لها أساس من الصحة”.

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وأكد أن سيد عبد الحفيظ يمتلك عرضا للتواجد في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أو شركة الكرة وحتى الآن لم يحسم موقفه.

كولر بتواصل مع سامى قمصان

من ناحية أخرى تواصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مساعده سامي قمصان المدرب العام بالفريق من أجل مراجعة خطة إعداد الفريق للموسم الجديد والتي ننطلق يوم ٢٤ من أغسطس الجاري. 

وعلمت فيتو ان كولر اتفق مع قمصان علي بعض الوحدات التدريبية الخاصة والمختلفة التي سيخضع لها جميع اللاعبين في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد للحفاظ على سلامة الجميع من الإصابات العضلية بسبب ضغط الموسم القادم. 

ويعقد مسئولو الأهلي جلسة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق من أجل حسم ملف تمديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم. 

وعلمت فيتو ان أفشة وافق علي تمديد تعاقده خلال جلسة جمعته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي علي أن يكون هناك جلسة أخرى جديدة مع أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي من أجل حسم هذا الملف. 

ويخضع لاعبو الأهلي لبعض القياسات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة وذلك قبل السفر إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد. 

وقال مصدر داخل الأهلي إن القياسات الطبية ستكون بالتوازي مع تدريبات الفريق الاولي في ملعب التتش بالجزيرة بداية من يوم ٢٤ أغسطس الجاري وقبل السفر إلى معسكر النمسا. 

واقترب الأهلي من حسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف الجاري. 

وقالت مصادر إن المهاجم الأجنبي الجديد لن يكون البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري في ظل مغالاة ناديه في شروط بيعه.

وأوضحت أن هناك مهاجم آخر يتكتم المسئولين علي اسمه من أجل حسم الصفقة وإعلانها بشكل رسمي. 

ويواصل مسئولو الأهلي تحركاتهم من أجل حسم إعارة أحمد القندوسي لاعب خط الوسط من أجل قيد لاعب أجنبي جديد في انتقالات الصيف الحالية وتحديدا في مركز المهاجم الصريح. 

ويرفض القندوسي حتى الآن الإعارة داخل الدوري المصري بسبب راتبه السنوي الذي يصل إلي ٥٥٠ ألف دولار سنويا ويتمسك بالاستمرار في صفوف الأهلي الموسم الجديد. 

وحدد مسئولو النادي الأهلي يوم ٢٨ أغسطس الجاري موعدا للسفر إلي النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، وبات من المنتظر أن يستمر المعسكر حتي يوم ٦ سبتمبر القادم. 

وينهي الجهاز الإداري في الوقت الحالي كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الأهلي إلي النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد. 

ويعود الأهلي لمرانه يوم ٢٤ أغسطس الجاري حيث منح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ٣ أسابيع بعد انتهاء الموسم الكروي. 

كما جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب تحديد موعد السوبر الإفريقي المنتظر إقامته أمام اتحاد العاصمة الجزائري. 

خالد ييو يتواصل مع الاتحاد الافريقي

وقالت مصادر داخل الأهلي إن خالد بيبو بدأ التحرك من خلال الاتصالات الرسمية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للوقوف على الموعد الرسمي لكأس السوبر الإفريقي الذي تأجل مرتين حيث كان مقرر له خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أغسطس الجاري ثم تأجل إلى مطلع سبتمبر ثم تأجل لموعد غير محدد.

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