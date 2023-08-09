الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

السوبر المصري، زى النهاردة الأهلى يتوج باللقب الرابع

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

السوبر المصري، زى النهاردة في التاسع من شهر أغسطس من العام 2007 توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصرى للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على فريق الإسماعيلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

 

ولعب الأهلى مباراة كأس السوبر المصري عام 2007 بصفته بطل الدوري والكاس بينما شارك الاسماعيلي ثالث الدوري كبديل للزمالك وصيف الدوري والكاس الذي انسحب من اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

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 يذكر أن الأهلى فاز على فريق ببراميدز بهدف دون رد في لقاء كأس السوبر المصري عام 2023 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الاماراتية أبوظبي.

 

الجدير بالذكر أن الأهلى صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة كأس السوبر المصري برصيد 11 مرة.

 

18 هدفًا للأهلى بالسوبر المصرى

وأحرز لاعبو الأهلي 18 هدفًا خلال الـ17 مباراة التى خاضها الفريق في بطولة السوبر المحلى، وتلقت شباكه 6 أهداف.

 

هدافو الأهلى بالسوبر المصرى


1- أحرز وائل جمعة هدفا في شباك فريق إنبى في كأس السوبر المحلى عام 2005.

2- سجل محمد أبوتريكة هدفًا في شباك فريق إنبى في  كأس السوبر المحلى عام 2006.

3- أحرز شادى محمد هدفًا في شباك فريق الإسماعيلى في كأس السوبر المحلى عام 2007.

4- سجل أحمد حسن هدفا في شباك فريق الزمالك في  كأس السوبر المحلى عام 2008.

5- أحرز معتز اينو هدفا في شباك فريق الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2008.

6- سجل محمد أبوتريكة هدفًا في شباك فريق حرس الحدود في  كأس السوبر المحلى عام 2010.

7- أحرز محمد ناجي جدو هدفًا في شباك فريق إنبى في  كأس السوبر المحلى عام 2012.

8- سجل عبد الله السعيد هدفا في شباك فريق إنبى في  كأس السوبر المحلى عام 2012.

9- أحرز عبدالله السعيد هدفًا في شباك فريق الزمالك في  كأس السوبر المحلى عام 2015.

10- سجل عبد الله السعيد هدفًا في شباك فريق الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2015.

11- أحرز مؤمن زكريا هدفًا في شباك فريق الزمالك في  كأس السوبر المحلى عام 2015.

12- سجل وليد أزارو هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في كأس السوبر المحلى عام 2018.

13- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2019.

14- أحرز جونيور اجايى هدفا في شباك فريق الزمالك في كأس السوبر المحلى عام 2019.

15- سجل جونيور اجايى هدفا في شباك فريق الزمالك في  كأس السوبر المحلى عام 2019.

16- أحرز برونو سافيو هدفا في شباك فريق الزمالك في  كأس السوبر المحلى عام 2021.

17- سجل كريم فؤاد هدفًا في شباك فريق الزمالك في  كأس السوبر المحلى عام 2022

18- أحرز على معلول هدفًا في شباك فريق بيراميدز في كأس السوبر المحلى عام 2023.

 

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