الزراعة تكشف سر نضوج التين قبل موعده وانتشاره بالأسواق

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة ومستشار وزير الزراعة أن سبب نضج ثمار التين وتداولها بالأسواق قبل موعد انتشارها المتعارف عليه هو نتيجة التغييرات المناخية والطاقة الحرارية المصاحبة لها، مما أدى إلى نضج طبيعي ومبكر لكافة المحاصيل لاسيما الفاكهة، نافيًا رش الأشجار بالزيوت المعدنية والهرمونات بغرض سرعة الإنضاج كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي علمًا بأن ثمرة التين لا تتحمل الرش بطبيعتها للنضج.

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إنتاج مصر من محصول التين

وأوضح مركز مناخ الزراعة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك , ان مصر تزرع حوالي ١٠ أصناف تين مختلفة في اللون والحجم ودرجة السكر منها السلطاني الأحمر والعبودي والكهرماني وايضًا أصناف جديدة مثل كورنادريا وديريدو وبلاك مشن وغيرها, لذلك يتنوع التين الأحمر والأسود والاخضر الفاتح والاصفر وغيره.

الفوائد الصحية للتين

وقال فهيم: فاكهة التين هي فاكهة ذكرت في القرآن ومنتشرة في كل الدول العربية تقريبًا , وتعد فاكهة خفيفة ولذيذة ولها فوائد غذائية وطبية كثيرة جدًا, حيث يمتاز التين باحتوائه على عدد قليل من السعرات الحرارية وغني بالألياف الغذائية ويحتوي على فيتامين (أ) و(ج) و(ك) و مجموعة فيتامين (ب)، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الزنك ويساعد في فقدان الوزن ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع والحماية من الإصابة بالإمساك خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة والتقليل من أعراض الإصابة بالزهايمر والمساعدة في علاج الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية وتعزيز صحة الشعر والبشرة.