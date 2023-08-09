ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالسلام

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية.



ضبط مزور السلام لتزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص "سبق اتهامه فى قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تزوير" - مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، متخذًا من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).



وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



ياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

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