عطل مفاجئ بـ "تيك توك" في مصر

تعرض منذ قليل برنامج الفيديوهات الشهير “تيك توك” لعطل فني في مصر، مما أدى إلى تعرض بعض أصحاب صناع المحتوى لخسائر مالية كبيرة.

وقد شكا بعض المستخدمين في مصر من تعطل موقع تيك توك، وأن التطبيق لا يستجيب للعمل.

فيما تلقى موقع "داون ديتكتر"، عشرات البلاغات من مستخدمي موقع الفيديوهات عن وجود أعطال في تيك توك مصر خلال الساعتين الأخيرتين.

حيث تعرضت منصة التيك توك إلى عطل دون معرفة الأسباب ما تسبب في وقف فيديوهات البث المباشر لأصحاب المحتويات المختلفة مما جعلهم يسألون عن أسباب العطل الذي أدى إلى تعرضهم لخسارة مالية كبيرة.

كشفت منصة تيك توك أن عدد المشاهدات لمحتوى الألعاب الإلكترونية وصل إلى 3 تريليونات مشاهدة في عام 2022 وذلك بعد أن شهد عالم الألعاب طفرة غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، حيث تطورت طرق مشاركة وابتكار وتواصل مستخدمي المنصات الرقمية مع بعضهم البعض من خلال الألعاب.

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