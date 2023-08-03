الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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ثقافة وفنون

نفس المبررات، أسعار السلع عام 1953، وهذا ما قاله وزير التموين عن زيادة سعر الأرز واللحمة

لعنة الغلاء اصابت
لعنة الغلاء اصابت السلع الضرورية،فيتو

مع قيام ثورة 23 يوليو فى عام 1952 اارتفعت اسعار السلع الضرورية مثل الأرز واللحم فمثلا زاد سعر أقة ـ اكثر من كيلو ـ  الأرز قرش صاغ وأصبح سعر كيلو رطل اللحم سبعة قروش، مما استدعى سؤال وزير التموين بالنيابة آنذاك الدكتور حسن بغدادي.

 وفى حوار لبغدادي مع جريدة التحرير عام 1953  حول سياسة وزارة التموين والأثار التى ستعود على المواطن المصرى جراء هذه السياسة.


فى البداية استعرض وزير التموين معدل زيادة اسعار السلع الضرورية فى مصر والعالم، وقال إنه على الرغم من ظروف رفع الأسعار فإن مصر من أكثر دول العالم اعتدالا فمعدل الارتفاع فى الأسعار عندنا فى مصر بلغ 105، وفقا للأرقام القياسية للأسعار، أما فى الولايات المتحدة فبلغت 111، وفى كندا 119، وفى إنجلترا 151، فرنسا 172، استراليا 177، النمسا 234، الارجنتين 198 وهكذا.

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قانون العرض والطلب 

قال وزير التموين حسن بغدادي: إن سياسة وزارة التموين تتجه إلى عودة التجارة إلى سيرتها الأولى فهى تعمل على تشجيع زيادة الانتاج لتزيد من الكميات المعروضة من السلع لينخفض سعرها طبقا لقانون العرض والطلب.

قرش صاغ واحد 

أما بالنسبة لرفع سعر الأرز قرش صاغ ليصبح ثلاثة قروش للأقة، والأقة ثلاث أرطال، والكيلو اثنين وربع رطل ـ يباع اليوم بسعر 30 جنيها للكيلو ـ قال البغدادى: انه اذا روعى ان استهلاك الدولة للأرز فى عام يبلغ 350 ألف طن بعد خصم الكميات المخصصة للتقاوى، وفرض أن سعر الأقة يزداد بمعدل قرش صاغ واحد..أى ثمانية جنيهات فى الطن ليتبين أن المبلغ الذى سيعود على الخزانة العامة للدولة 2مليون و800 الف من الجنيهات.

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8 قروش رطل الدجاج 

وقد أعلن مجلس قيادة الثورة تسعيرة جبرية للسلع الأساسية الضرورية نشرت في الصحف وأعلنتها الإذاعة، وفى التسعيرة وصل سعر رطل اللحم 7 قروش ـ وصل اليوم 350 جنيها ـ  والبتلو 10 قروش، ووصل رطل الدجاج إلى 8 قروش والأرانب 7 قروش، والبط والاوز 6 قروش فقط للرطل.

 

وزاد سعر رطل السمن الى 8 قروش ـ الكيلو اثنين رطل وربع والرطل هو وحدة الموازين السائدة في تلك الفترة ـ اى انه يساوى 18 قرشا، أما البقوليات فهى تزن بالاقة والاقة ثلاثة أرطال.

10 مليمات سعر الطماطم 

وتتراوح أسعار اقة البقوليات ـ عدس، فول، قمح، فاصوليا بين 2 وأربعة قروش.


وصل سعر الخضروات في السوق في ذلك التوقيت 10 مليمات للرطل بالنسبة للطماطم والباذنجان ـ أصبحت اليوم 12 جنيها ـ، والبطاطس 20 مليما والبصل عشرة مليمات للبصل القديم ووخمسة مليمات للجديد ـ اما الليمون فهو بسعر 15 مليما للرطل.


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اسعار السلع الضرورية البقوليات الأرز وزير التموين زيادة الاسعار

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