تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء من ضبط كميات من الدقيق المدعم خلال حملة تموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين أثناء المرور على الأسواق والمخابز والمحال التجاريه وتجار التموين.

ضبط كميات من الدقيق المدعم خلال حملة تموينية مكبرة بالعريش

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وضبط وتحرير محضر تجميع وحيازة دقيق بكمية قدرها ٤٥ جوال دقيق زنة 20 كجم بالإضافة إلى ضبط كمية قدرها 44 كجم من اللحوم المجمدة المفرومة بدون بيانات إنتاج وصلاحية كما تم ضبط وتحرير محضر تصرف دقيق مدعم بكمية 11 جوال زنة 20 كجم بالإضافة إلى ضبط كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وتم تسليم المحاضر والمتهمين للعرض على النيابة المختصة.

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