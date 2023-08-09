يوفر 7 آلاف فرصة عمل، حياة كريمة تنظم ملتقى توظيفيا ببنها

أعلنت محافظة القليوبية عن تنظيم مؤسسة حياة كريمة ملتقى توظيفيا للشباب يوفر ما يزيد على سبعة آلاف فرصة عمل، وذلك بنادي سيتي كلوب بنها في الفترة من 20 وحتى 21 أغسطس 2023م.

أضاف بيان صادر عن المحافظة علي صفحتها الرسمية ان ملتقى التوظيف يشمل التخصصات:

تمويل مالي

الخدمات المتكاملة

وإدارة المنشآت

توزيع الأغذية والمشروبات

أمن وحراسة

وخدمات التصنيع.

أضاف البيان أنه يتم توفير BOOTH خاص بإستقبال كافة طلبات التوظيف مهما كان التخصص ويتم توفير وظائف لهم خلال مدة محددة، فيما يخص الوظائف المتاحة للعمال والتخصصات الفنيةيتم توفير BOOTH خاص بمؤسسة عمال مصر يوفر فرص وظيفية حرفية ومهنية وتدريبات حرفية ومهنية

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استطرد البيان انه فيما يخص دعم المرأة يتم توفير BOOTH للمجلس القومي للمرأة لتلقى طلبات السيدات الراغبة في التدريبات الحرفية والمهنية الخاصة بالمجلس وعلى رأسها مهنة الخياطة والمهن المتعلقة بالمطبخ التعليمي وكل ما يخص دعم المرأة وكذلك توفير إصدار الأوراق الثبوتية التي تساعد على التوظيف للمرأة بشكل مجاني.

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