الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

يوفر 7 آلاف فرصة عمل، حياة كريمة تنظم ملتقى توظيفيا ببنها

ملتقي توظيف بالقليوبية،
ملتقي توظيف بالقليوبية، فيتو

أعلنت محافظة القليوبية عن تنظيم مؤسسة حياة كريمة ملتقى توظيفيا للشباب يوفر ما يزيد على سبعة آلاف فرصة عمل، وذلك بنادي سيتي كلوب بنها في الفترة من 20 وحتى 21 أغسطس 2023م. 

حبس عاطل بتهمة الإتجار بالمخدرات في القليوبية

تعليم القليوبية تطلق مبادرة يالا صيانة

أضاف بيان صادر عن المحافظة علي صفحتها الرسمية ان ملتقى التوظيف يشمل التخصصات:

 تمويل مالي 

الخدمات المتكاملة 

وإدارة المنشآت 

توزيع الأغذية والمشروبات 

أمن وحراسة 

وخدمات التصنيع. 

أضاف البيان أنه يتم توفير BOOTH خاص بإستقبال كافة طلبات التوظيف مهما كان التخصص ويتم توفير وظائف لهم خلال مدة محددة، فيما يخص الوظائف المتاحة للعمال والتخصصات الفنيةيتم توفير BOOTH خاص بمؤسسة عمال مصر يوفر فرص وظيفية حرفية ومهنية وتدريبات حرفية ومهنية

Advertisements

استطرد البيان انه فيما يخص دعم المرأة يتم توفير BOOTH  للمجلس القومي للمرأة لتلقى طلبات السيدات الراغبة في التدريبات الحرفية والمهنية الخاصة بالمجلس وعلى رأسها مهنة الخياطة والمهن المتعلقة بالمطبخ التعليمي وكل ما يخص دعم المرأة وكذلك توفير إصدار الأوراق الثبوتية التي تساعد على التوظيف للمرأة بشكل مجاني.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تعليم القليوبية نادي سيتي كلوب محافظة القليوبية مؤسسة حياة كريمة

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يعلن وظائف قيادية بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وظائف عمال المساجد 2023، أسماء المجموعة الأولى المقرر تشغيلهم خلال أيام (صور)

محافظة القليوبية تعلن عن وظائف لـ 119 مهندسا

وظائف خالية بشركة تشغيل الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، 3 كليات تتصدر الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

ساويرس يعلق على حديث كامل الوزير بشأن إهمال المصريين لمشروعات الدولة

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

هل ينحج رمز QR code فى ضبط أسعار السجائر فى مصر

كتاب الأضواء يتصدر تويتر بعد وصول سعره لـ 670 جنيها ومتابعون: هنقعد عيالنا في البيت

توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار البصل لهذه الأسباب

إجمالي إيرادات فيلم محمد هنيدي الجديد مرعي البريمو بالسينمات المصرية

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تعلن شروطا جديدة للقبول بالكليات والمعاهد

Advertisements

منوعات

المزيد

الحكم على بارون المخدرات الكولومبي أوتونييل بالسجن 45 عاما

ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الهند، 37 مليون طن خلال 5 أشهر

ملاكم أمريكي يغير اسمه إلى "فلاديمير" إعجابا بالرئيس الروسي (فيديو)

ارتفاع الحرارة، خطر على القطب الجنوبي والقطب الشمالي

المزيد

خدمات

المزيد

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر السكر اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المرأة الصلعاء فى المنام وعلاقته بالفشل

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية