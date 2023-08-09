إصابة 27 شخصا فى حادث على طريق " القطامية - العين السخنة "

أصيب 27 شخصا فى حادث سير على طريق “ القطامية - العين السخنة ” وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث على طريق “ القطامية - العين السخنة ” وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص انقلاب سيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى وقوع إصابات بإجمالي 27 شخصًا وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام وقام رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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واستقبل مستشفي السويس العام صباح اليوم، 27 مصابآ جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية العين السخنة وتنوعت الإصابات ما بين خفيفة الي متوسطة وتنوعت إصابتهم بين كدمات وسجاحات وكسور متفرقة لبعض الحالات.

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