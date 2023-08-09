ضبط 33 تاجر مخدرات خلال حملة فى البيطاش بالإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخيلة، حملة على منطقة البيطاش بالإسكندرية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون.

وكانت الأجهزة الأمنية، تتابع ما تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا إلتماس صاحب الحساب "مُقيم بمنطقة المعلمين بالبيطاش بمحافظة الإسكندرية" بتكثيف التواجد الأمنى بالمنطقة محل سكنه بدعوى تعدد حوادث سرقة المنازل وانتشار الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة.



وبالفحص تبين تضرر الشاكى من سرقة (إسطوانة بوتوجاز، ماتور مياه ) من داخل العقار سكنه بدائرة قسم شرطة الدخيلة مُنذ فترة وأنه لم يحرر ثمة محاضر بهذا الشأن.. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة القسم – لهما معلومات جنائية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات.

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ويشار إلى أن المنطقة محل الشكوى يتم تكثيف التواجد الأمنى بها من خلال تعيين خدمات أمنية ومرور أقوال أمنية بنطاقها على مدار اليوم كما تم إستهداف الدائرة ومنها المنطقة " محل الشكوى " بعدد من الحملات أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط

29 قضية باجمالى 33 متهم وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء).

وتم ضبط 6 متهمين إعترفوا بإرتكاب 3 قضايا " سرقات مساكن " وتشكيل عصابى ضم 3 متهمين تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقات المساكن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.