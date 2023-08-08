الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يبحث تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بالمراكز والأحياء

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجهود المكثفة التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الزراعة وجهاز شئون البيئة والوحدات المحلية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار "100 مليون شجرة" من خلال زيادة المسطحات الخضراء وزراعة جانبي الطرق والشوارع المؤدية إليها والمحاور الرئيسية فضلًا عن تشجير المدارس ومراكز الشباب والمستشفيات وإنشاء حدائق بعواصم المدن لتحسين نوعية الهواء وتوفير بيئة صحية وآمنه وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع كل من الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والمهندس حسام صلاح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، وعنتر محمود مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام.

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زراعة الأشجار المثمرة 


وأشار محافظ أسيوط – خلال اللقاء -  إلى حرص المحافظة على التوسع في زراعة الأشجار المثمرة نظرًا لما له من فوائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

 

زراعة 100 مليون شجرة 

 


وأكد المحافظ على توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الزراعة والبيئة للاستمرار في رفع كفاءة جميع الحدائق العامة مع زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة معلنًا عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة بالمراكز والأحياء وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين  نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

 

تغيرات المناخ 


وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية بشتى القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة لافتًا إلى تسخير كافة الإمكانات في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لزيادة الرقعة الخضراء تماشيًا مع الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.

 

استمرار أعمال التشجير بالقوصية وفتح في أسيوط ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة"

تسليم 1150 شجرة جديدة تمهيدا لزارعتها بأسيوط ضمن المبادرة الرئاسية


تجدر الإشارة أن محافظ أسيوط بالتنسيق مع العديد من الجهات تقوم بتنفيذ حملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء وتوفير فرص عمل تعمل في زراعة الأشجار الجديدة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

 

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