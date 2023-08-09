الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

حالة الطرق اليوم، طريق مصر القديمة وكوبري 6 أكتوبر الأكثر زحاما

زحام مرورى بالطرق
زحام مرورى بالطرق الرئيسية، فيتو

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الأربعاء، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

 

حالة الطرق اليوم الأربعاء 

ورصدت المتابعة الميدانية زحاما مروريا بمحور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر ومتجهة إلى وسط القاهرة والجيزة وميدان لبنان كذا القادم من وسط العاصمة والطريق الدائري ومتجهة الى إسكندرية الصحراوي وأكتوبر، وشارعي شبرا مصر ورمسيس، كوبري 15 مايو، الطريق الدائري الأوسطي، محور كورنيش النيل، سكة الوايلي، طريق الحرية، شارع الهرم، كوبري 6 أكتوبر، كوبري القبة، طريق الحرية، طريق مصر القديمة. 

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حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات زحاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء  - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

 

سيارات الإغاثة على الطرق 

ووزعت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو الزمالك بالقاهرة
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو أنفاق الزمالك بشارع يحيى إبراهيم فى الإتجاه القادم من شارع 26 يوليو إتجاه شارع عزيز أباظة.. الأمر الذى يترتب عليه الغلق الكلى لشارع يحيى إبراهيم فى الوصلة من شارع السيد البكرى حتى شارع حسن عاصم.

ويتم تنفيذ الأعمال بشارع يحيى إبراهيم فى الإتجاه القادم من شارع 26 يوليو إتجاه شارع عزيز أباظة تحديدًا (فيما قبل شارع حسن عاصم مباشرة) الأمر الذى يترتب عليه الغلق الكلى لشارع يحيى إبراهيم فى الوصلة من شارع السيد البكرى حتى شارع حسن عاصم.. وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2 /8 /2023 ولمدة (7) أيام فقط على أن يتم إعادة الشىء لأصله عقب الإنتهاء من الأعمال فى تمام الساعة 6 صباحًا. 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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