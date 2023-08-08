ارتفاع معدلات الحرائق، وزارة الأوقاف ومولات والشقق أبرزها، خبراء يكشفون آليات الحد من اشتعال النيران وطرق مكافحة الحرائق

خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية ارتفعت معدلات نشوب الحرائق، مما تسبب فى خسائر مادية وبشرية تصل إلى ملايين الجنيهات شهريًا، وكان أبرزها مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة، مول دبى فى مطروح، ومحال تجارية وشقق سكنية وغيرها.

خطة الحماية المدنية لمواجهة الحرائق

الإدارة العامة للحماية المدنية بالاشتراك مع الإدارات التابعة لمديريات الأمن رفعت الاستعدادات على مستوى الجمهورية لسرعة التعامل مع البلاغات مع تكثيف تمركزات وحدات الإطفاء فى حالة الجاهزية على مدار الـ 24 ساعة.

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ارتفاع معدلات الحرائق

وتشير التقديرات بان معدلات الحرائق ارتفعت مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بالاضافة الى اسباب اخطاء بشرية قد يرتكبها البعض ضد قصد.

إرشادات للحماية من الحرائق والحد منها

بدورها ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية، ارشادات للحماية من الحرائق والحد منها حرصًا على سلامة المواطنين.



ونصح مصدر بالإدارة العامة للحماية المدنية، المواطنين بألا تضع الدفاية الكهربائية بالقرب من الأثاثات (السرير - الستائر - المفروشات - الذ)، وأثبتت الإحصائيات والدراسات أن الاستخدام الخاطئ للكهرباء هو المسبب الأول للحرائق، والمكواة الكهربائية عقب الاستخدام وعدم ملاصقتها لأى من المفروشات، استخدم مفاتيح الفصل التلقائي الجيدة داخل لوحة الكهرباء بالمنزل، تأكد من أن الأجهــرة الكهربائية تعمل على تيار ٢٢٠ فولت.

الاتصال على رقم الطوارئ “180” الإدارة العامة للحماية المدنية معا الحياة آمنة

لا تستخدم الأدوات الكهربائية التالفة

تأكد من سمك سلك المشترك الكهربائي في حالة توصيل أكثر من جهاز عليه

استخدم أجهزة الإطفاء بغاز ثاني أكسيد الكربون أو البودرة لمكافحة حرائق التوصيلات الكهربائية

لا تستخدم المياه لتنظيف الأجهزة الكهربائية

اعزل الأسلاك المكشوفة بالشريط العازل

لا تستخدم المواد المعدنية لتثبيت التوصيلات الكهربائية.

استبدل الأسلاك الكهربائية التالفة. حتى لا تتعرض للصعق الكهربائي

لا تلمسي أبدأ مصادر الكهرباء والمفاتيح أو أية أجهزة كهربائية بيد مبتلة.

لاتستخدم المصاعد الكهربائية في حالات الطواري.



النصائح العامة للوقاية من الحرائق.. حافظ على نفسك واسرتك

وذكر المصدر ، في حالة تسرب الغاز يتم تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب وعدم إشعال أية وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسرب.



لا تقم بتخزين أسطوانة الغاز داخل المطبخ خزن الأسطوانة داخل المخزن، محكمة الغلق وجيدة التهوية، بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة أو المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق.

لا تقم برمى أو دحرجة الأسطوانة.



للوقاية من حرائق الغاز لا تقم بتعريض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة وتجنب تخزينها داخل المنازل.



قم بإغلاق أسطوانة الغاز فور الانتهاء من الاستخدام أو عند الذهاب للنوم.



قم بفحص أسطوانة وتمديدات الغاز الأنابيب - الخراطيم - الصمام) بصورة دورية وتجنب تعرضها للحرارة والعوامل الجوية التي تتسبب

في إتلافها واستبدال التالف منه فورا.

تأكد من عدم وجود تشققات بالخرطوم المطاطي، وأن طوله مناسب لتجنب حدوث التواءات حادة به.



الإهمال فى التدخين سبب رئيسي لحرائق المنازل فلا تدخن عند الشعور بالنعاس وتأكد من إطفاء السجائر.

لا تترك أعواد الكبريت والولاعات والشموع فى متناول أطفالك

لا تترك الشموع أو مواقد الطهي دون مراقبة.

لا توصل أكثر من جهاز بمصدر واحد للتيار الكهربائي.

تأكد من فصل مصدر التغذية للغاز والكهرباء عن الأجهزة بعد الاستخدام وعند مغادرة المنزل.

تأكد من صلاحية أجهزة إطفاء الحرائق بصفة دورية وعلم أسرتك كيفية استخدامها.

لا تستخدم الماء لإطفاء حرائق الزيوت المشتعلة، بل استخدم غطاء معدنيا أو قطعة قماش رطبة.

عند الشعور بتسرب الغاز قم بإغلاق مصدر الغاز، وافتح النوافذ وافصل الكهرباء من خارج المنزل.

لا ترتدى الملابس الفضفاضة أثناء الطهي

لا تستخدم السوائل القابلة للاشتعال بجوار مصادر اللهب المباشر.

ابعد الأقمشة الستائر والموكيت والسجاد عن الأجهزة الكهربائية المنتجة للحرارة



لا تستخدم أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز إنما يتم استخدام رغوة الصابون.



في حالة وجود حريق الاتصال على رقم طوارئ الحماية المدنية 180 واغادر الشقة

ويقول وكيل الحماية المدنية بالقاهرة الأسبق اللواء أيمن سيد الأهل، إن تكرار نشوب الحرائق يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات المناخية المصاحبة لفصل الصيف، محذرا من أى نشاط بشرى من شأنه زيادة احتمالات اندلاع الحرائق، وضرورة الإبلاغ عن الحرائق فى الوقت المناسب حتى وإن كانت هذه الحرائق صغيرة وسرعة التصرف السليم فاحيانا التصرفات الخاطئة تتسبب فى زيادة الحريق.



وكشف اللواء أيمن سيد الأهل، أن الحرائق لا تتم بشكل عشوائى لأنها تحتاج إلى عناصر الحريق الممثلة فى المادة المشتعلة والأكسجين الموجود فى الهواء والحرارة، ولابد من التركيز على ضرورة إبعاد المصدر الحرارى عن الأكسجين وتكون لدى المواطن ثقافة تجنب الحرائق خصوصا فى الصيف، فكلما زادت درجات الحرارة زاد معها احتمالات نشوب الحرائق، كما أن رداءة التوصيلات العشوائية والمشتركات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات المنتشرة فى المنازل سبب رئيسى فى اندلاع النيران بسبب تعرضها للتلف وعدم تحملها التيار الكهربائى.





وذكر الخبير الأمني، أن أسباب نشوب الحرائق بسبب الماس الكهربائى ترجع إلى خلل في التوصيلات الكهربائية أو وجود عبث في اللوحة الرئيسية للكهرباء.

حريق منزل



ارتفاع درجات الحرارة أحد أسباب الحرائق



وأضاف سيد الأهل في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، اذا كانت الشبكة غير مجهزة تماما أو مؤمنة بوسائل قطع سريعة ففي هذه الحالة يمكن أن يأخذ عدة ثوانٍ لكي تشتعل، ويجب فصل اللوحة الرئيسية، لكنه أيضا يكون خلف أثرًا وهو أن المادة العازلة للسلوك تكون قد ساحت نتيجة للحريق، والمعروف عنها انها من نوع البلاستيكات المقاومة للحريق، وإذا حدث وإن سقطت على سجادة مثلًا أو على ستارة ينتقل منها لأماكن أخرى ويبدأ الحريق في الاتساع والضخامة.





وتابع: أما بالنسبة للوسائل المقاومة لتجنب حوادث حرائق الماس الكهربائي دائما ما ننصح بالصيانة الدورية، واستخدام أفضل الخامات بالنسبة للأسلاك والقواطع سواء من البرايز أو الفيش وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية.



ونصح وكيل الحماية المدنية السابق، بعدم شراء اللوازم الكهربائية إلا الموجود على العلبة من الخارج علامة الاعتماد ومطابقة مواصفات وأن تكون صالحة للاستخدام.



وشدد وكيل الحماية المدنية السابق، علي التدريب علي وسائل الحماية من اجل الحد من حدوث حرائق ضخمة، لأنه في البداية يكون حريق بسيط وان لم نقاومه في البداية يكون حريق ضخم.



أسباب نشوب الحرائق



وحذر سيد الأهل من عبث الأطفال لأنه يعد أحد نشوب الحرائق من خلال عبثهم بالولاعات والكبريت والألعاب النارية وكثيرا ما أدت هذه الحرائق إلى تلف وحرق معظم محتويات المنازل.



وتابع أن أى حريق يمكن السيطرة عليه فى البداية شريطة عدم الذعر والخوف، فالذعر فى الحريق يجعل الثانية دقائق لا تمر وكشف الخبير الامنى هناك أيضا العديد من الأخطاء التى يقع فيها عدد من المواطنين وتكون سببا فى الحرائق، أهمها سوء تخزين المواد القابلة للاشتعال سواء فى المنازل أو المصانع أو المخازن خصوصا التى يتم إنشاؤها أسفل العقارات المنزلية والتى تخزن مواد «البنزين والكحول، التنر»، مؤكدا أن العبء على الأجهزة الأمنية والمحليات كبير، لأنها تبذل مجهودا فى ظل غياب الوعى غير الكافى بالنسبة للمواطنين، مشيرا إلى الحماية المدنية تعد الجانب الإنسانى لوزارة الداخلية.ـ