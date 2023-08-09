الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

فى إطار مبادرة احنا معاك، جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية كفر عابد مركز طوخ

مبادرة احنا معاك
مبادرة احنا معاك بجامعة بنها، فيتو

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية بقرية كفر عابد مركز طوخ وذلك في إطار مبادرة "احنا معاك "، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

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وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس  جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية  ، وبالتنسيق مع  رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية. 

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وشارك في القافلة أطباء من كليتي الطب والعلاج الطبيعي في تخصصات الباطنة العامة، والمسالك البولية، والأنف والأذن، والنفسية والعصبية، وتم الكشف الطبى علي ٨٥ حالة باطنة، كما تم الكشف الطبي على ١١ حالة مسالك، و٦٣ حالة أنف وأذن، و٤٧ حالة نفسية وعصبية بإجمالي ٢٠٦ حالة مرضية.
الجدير بالذكر أن مبادرة "احنا معاك" أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية وشارك فيها 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وجارى تنظيمها فى باقى القرى حيث تستمر لمدة 3 شهور.
وتشمل المبادرة رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، بالإضافة الى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.

 

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الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالقليوبية رئيس جامعة بنها مبادرة احنا معاك محافظة القليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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