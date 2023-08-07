الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

ضبط راكبين بحوزتهما أدوية غير مصرح بتداولها في مطار القاهرة

ضبط تهريب أدوية غير
ضبط تهريب أدوية غير مصرح بها في مطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكبين مصريين بحوزتهما دواء solpadeine غير المصرح بتداولها في السوق المصري بسبب احتوائها على مادة كودايين فوسفات المدرجة بالجدول الأول كأدوية مؤثرة علي الحالة النفسية والعصبية طبقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1995.

وجاءت الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من المدينة المنورة، حيث استوقف مصطفى محمد مصطفى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

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تهريب أدوية في مصرح بها في السوق المصري

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد شاكر مأمور الجمرك، ومحمود شحاته رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وقام حافظ منشاوي رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢، بتكليف محمود محمد طلعت مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٣٦٠ كبسولة و٢٦٠ عبوة فوار بإجمالي ٦٢٠ من الدواء سالف الذكر.

فيما جاءت  الحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الخطوط السعودية القادمة من جدة، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٢٢٠ شريط لنفس العقار، تم الضبط بواسطة كل من أحمد محمد فتحي مأمور الجمرك، وعمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢.

جمارك مطار القاهرة

أمر أحمد عبد الهادي مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول، كما امر مصطفي الجندي مدير الإدارة الاولي، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكبين للنيابة المختصة.

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