توقعات باستحواذ مصر والسعودية على سوق الهيدروجين الأخضر

تتجه دول العالم بأكملها إلى استخدام الطاقة المتجددة، حفاظًا على المناخ والحد من التغيرات المناخية التي تحيط بكوكب الأرض وتحافظ عليه من مخاطر محفوفة تهدد حياة ملايين من البشر، وتأتي مصر التي، على رأس هذه الدول، وذلك بعد أن اتفقت على عددًا من المشاريع القائمة على استخدام الطاقة المتجددة وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر وغيرهم.

ووقعت مصر اتفاقيات بـ 83 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة.

واتجهت المملكة العربية السعودية أيضًا نفس الاتجاه في صناعة الهيدروجين الأخضر لما تتمتع به من مقومات طبيعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتكامل مصر والسعودية في هذه الصناعة يضمن لهما ثلث الحصة التسويقية في السوق الأوروبية والآسيوية بما يصل إلى 50 - 100. مليار دولار سنويًّا خلال مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

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حيث تم تقييم سوق الهيدروجين في عام 2020 بنحو 150 مليار دولار وسط توقعات ببلوغها 600 مليار دولار بحلول عام 2050.



كما أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات سابقة أن إمكانيات صناعة البترول والغاز في مصر تؤهلها لتوسيع نطاق عمليات إنتاج الهيدروجين الأخضر بما يسهم في تحسين اقتصاديات العمليات الإنتاجية، مشيرًا إلى الدور المتنامي للهيدروجين حيث يعتبر أيضًا مصدر رئيسي للطاقة منخفضة الكربون.



وأكد مصدر" لفيتو" أن مصر تمتلك استدامة لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال الشمس والهواء فضلًا عن البنية التحتية والمواني والقرب الجغرافي من أوروبا والطاقة البشرية مما يقلل تكاليف إنتاج الهيدروجين، مشيرًا إلى أن أوروبا تحتاج سنويًّا إلى 20. مليون طن من الهيدروجين الأخضر، تستورد منها 10 ملايين طن على الأقل من خارج دول الاتحاد الأوروبي.



كما يرى أن السعودية تمتلك أيضًا نفس المقومات وقربها من دول آسيا يعد مكونا مهما لإنتاج الوقود الأحفوري مما يساعدها علي إنتاج الهيدروجين الأخضر ويجعل منها العميل المفضل لآسيا لشراء الهيدروجين الأخضر.



وتكامل دولتين بحجم مصر والسعودية في هذا القطاع يضمن حصة مؤثرة في هذا السوق ويعطي زخمًا للاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.



وأعلنت الولايات المتحدة عن حوافز كبيرة لمن يستثمر في الطاقة المتجددة على أراضيها، وانتهت الدراسات الأوروبية إلى أن أسواقها تحتاج إلى 10 ملايين طن هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء بمواصفات محددة، فلماذا لا تضع مصر والسعودية السياسات والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج والتخزين، ومن هنا سيكون من حقهما المشاركة في التسعير.