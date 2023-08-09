إقبال كبير على معرض رأس البر للكتاب بدورته الرابعة (صور)
شهد أمس الثلاثاء، ثاني أيام معرض رأس البر للكتاب في دورته الرابعة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إقبالًا كبيرًا من الجمهور على الأجنحة والفعاليات المختلفة المقدمة للطفل.
هيئة الكتاب
وقدمت الهيئة مجموعة من الفعاليات المختلفة للأطفال في المعرض من بينها ورشة رسم وتلوين، وورشة إعادة تدوير، وورشة اشغال فنية بالورق، وورشة مسابقات ثقافية، وورشة السلم والثعبان وغيرها من الفعاليات المختلفة.
ويستقبل المعرض الجمهور يوميا من السادسة مساءً حتى الثانية صباحا حتى يوم ١٦ أغسطس الجاري.
معرض رأس البر للكتاب
ويشارك في المعرض ما يقرب من ٣٠ ناشرًا ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، وتشارك هيئة الكتاب في المعرض بما يقرب من ١٢٠٠ عنوان من كافة إصداراتها المختلفة.
وتقدم هيئة الكتاب في المعرض إصدارات بأسعار رمزية ضمن مبادرة الثقافة والفن للجميع، التي تبدأ فيها الكتب من جنيه واحد وصولًا إلى ٢٠ جنيهًا.
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