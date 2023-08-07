الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

اليوم، افتتاح معرض رأس البر الرابع للكتاب بمشاركة 30 ناشرا

هيئة الكتاب، فيتو
هيئة الكتاب، فيتو

تفتتح الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في السابعة مساء اليوم الإثنين، الدورة الرابعة من معرض رأس البر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من ٧ أغسطس حتى ١٦ من الشهر ذاته.

معرض رأس البر للكتاب

ويشارك في الدورة الحالية ما يقرب من ٣٠ ناشرا تتنوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة معنية بالنشر، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع» التي تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا.

وتشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوانًا من إصداراتها المختلفة في كافة السلاسل التي تصدر عن الهيئة، ومن أبرز الإصدارات: كتاب «آثار الواحات البحرية في العصرين البطلمي والروماني» للدكتور عبد الرحمن علي عبد الرحمن، وكتاب «من تراث طاهر الطناحي» للكاتب أبو الحسن الجمال، و«مقالات قصر الدوبارة.. للشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد» من إعداد وتحقيق سعد عبد الرحمن، و«الفلسفة في مصر» من تأليف أحمد عبد الحليم عطية. 

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وكذلك رواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنجليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادل قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس، وموسوعتي «القتلة» و«المضللون» للدكتور محمد الباز، كتاب «المرأة في مصر.. في العصر البيزنطي (284- 641م)» للدكتورة هويدا سيد علي، وكتاب «عاصمة الخلود» للكاتب محمد إبراهيم، وكتاب «إيزيس وشهرزاد.. حديث السحر والشعر» للدكتورة جيهان زكي.

ويرافق المعرض مجموعة من الفعاليات الفنية التي تقدمها الهيئة للأطفال على مدار أيام المعرض، إلى جانب برنامج فني يقدم لرواد المعرض بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستقبل المعرض الجمهور يوميا من الرابعة عصر حتى الواحدة صباحا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتورة منال عوض الدكتور أحمد بهي الدين الدكتورة سهير القلماوي سهير القلماوي كتاب السينما والمجتمع في الوطن العربي كتاب حكايات شعبية فرعونية مبادرة الثقافة والفن للجميع معرض رأس البر للكتاب

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