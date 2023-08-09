الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

كان بيدافع عن صديقه، مقتل سباك في مشاجرة مع شقيقين بالقليوبية

مصرع سباك بالقليوبية،
مصرع سباك بالقليوبية، فيتو

قتل سباك في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة مع شقيقان بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لقيامه بالدفاع عن صديقه من بطش الشقيقين وتعديهما عليه بالضرب، فقاما بطعنه بمطواة أودت بحياته، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

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وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بمصرع شخص يدعى أسعد. ا 38 سنة، سباك مقيم دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية مع المجنى عليه والمتهمين هما "ا. ج وشقيقه م"، مقيمين دائرة المركز، لقيامه بالدفاع عن صديقه لقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب، على إثر ذلك طعنوه بسلاح أبيض" مطواة"  عدة طعنات نافذة بالجسد.


وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق

 

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