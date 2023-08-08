إصابة 3 أشقاء في مشاجرة بقرية باروط ببني سويف

أصيب 3 أطفال أشقاء مقيمين بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، باشتباه تسمم، اليوم الثلاثاء، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض 3 أطفال أشقاء لحالة إعياء شديدة وقيء مفاجئ داخل منزلهم بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم للوقوف على مدى إصابتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم؛ «مكة.م.ن» 4 أعوام، و«حمزة.م.ن» 4 أعوام توائم، وشقيقتهما «رضوى.م.ن» 12 عامًا، مصابين بحالة اعياء شديدة وقيء، جرى عمل الإسعافات الأولية لهم وحجزهم تحت الملاحظة.