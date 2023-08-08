الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

إصابة 3 أشقاء في مشاجرة بقرية جبل النور ببني سويف

مشاجرة ببني سويف،
مشاجرة ببني سويف، فيتو

أصيب 3 شباب أشقاء بإصابات مختلفة إثر مشاجرة مع آخرين استخدموا فيها الطوب والعصي، بقرية جبل النور الواقعة شرق النيل بدائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية جبل النور بدائرة المركز، نتج عنها إصابة 3 أشقاء.

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وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ وضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

 

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

 

وتبين أن المصابين هم: «محمد.ر.م» 30 عامًا، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، «عيد.ر.م» 30 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، «محمود.ر.م» 32 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، وتحرر المحضر اللازم وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

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