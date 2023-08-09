اليوم، انطلاق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطلاب الوافدين

تنطلق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف 45 من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم، المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء حتى الجمعة 11/ 8/ 2023م.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي من الدارسين بالأزهر الشريف، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي يقدمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للطلاب والطالبات الدارسين والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم.

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ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وسوف يكون التحرك من أمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي اليوم الأربعاء الموافق 9/ 8/ 2023م، الساعة العاشرة صباحًا.

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المسجلين بالدراسات العليا ومرحلة الماجستير بمنحة الماجستير المجانية من الأئمة والواعظات والإداريين وهم أولًا: المرشحون الجدد للفرقة الأولى للعام 2023ـ 2024م

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة: تم بحمد الله وتوفيقه وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صباح اليوم افتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة.

افتتاح مسجد السيدة نفيسة

وأضاف في منشور عبر حسابة الرسمي على فيسبوك: فبعد افتتاح مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي وافتتاح مسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) ومسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) ومسجد الظاهر بيبرس والحاكم بأمر الله والسيدة فاطمة النبوية بعد تطوير هذا المساجد تطويرا يليق بمكانتها وتاريخها يأتي اليوم افتتاح مسجد نفيسة العلم ( رضي الله عنها).

تطوير مساجد آل البيت

وأوضح أنه لا شك أن اهتمام الرئيس، بعمارة بيوت الله عز وجل وتوجيهه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها وحرصه على افتتاح هذه المساجد بنفسه سواء ما تم تطويره كمسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة نفيسة أو ما تم إنشاؤه وتشييده كمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث كان الداعم الأكبر لخروجها على هذا المستوى المشرف الذي يليق بمكانة هذه المساجد وبجمهوريتنا الجديدة وهو ما نسأل الله عز وجل له القبول.



وتابع: ومن ثمة نقول شكرًا الرئيس علي اهتمامكم بعمارة بيوت الله عز وجل، شكرًا على تشريفكم لافتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي عنها، بارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وجعل عمارة هذه المساجد بركة على مصر وأهلها أجمعين.