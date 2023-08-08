الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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الأوقاف توزع 6 آلاف زي أزهري للائمة

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

تبدأ وزارة الأوقاف يوم الإثنين الموافق 14 /8 / 2023م توزيع 6620 زيًّا أزهريًّا جديدًا للأئمة، وسننشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ توزيع هذه الدفعة، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للسادة الأئمة.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة: تم بحمد الله وتوفيقه وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صباح اليوم افتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها،  ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة.

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افتتاح مسجد السيدة نفيسة

واضاف في منشور عبر حسابة الرسمي على فيسبوك: فبعد افتتاح مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي وافتتاح مسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) ومسجد سيدنا عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) ومسجد الظاهر بيبرس والحاكم بأمر الله والسيدة فاطمة النبوية بعد تطوير هذا المساجد تطويرا يليق بمكانتها وتاريخها يأتي اليوم افتتاح مسجد نفيسة العلم ( رضي الله عنها). 

تطوير مساجد آل البيت 

وأوضح أنه لا شك أن اهتمام الرئيس، بعمارة بيوت الله عز وجل وتوجيهه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها وحرصه على افتتاح هذه المساجد بنفسه سواء ما تم تطويره كمسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة نفيسة أو ما تم إنشاؤه وتشييده كمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث كان الداعم الأكبر لخروجها على هذا المستوى المشرف الذي يليق بمكانة هذه المساجد وبجمهوريتنا الجديدة وهو ما نسأل الله عز وجل له القبول.


وتابع: ومن ثمة نقول شكرا الرئيس علي اهتمامكم بعمارة بيوت الله عز وجل، شكرا على تشريفكم لافتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي عنها، بارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وجعل عمارة هذه المساجد بركة على مصر وأهلها أجمعين.

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زي أزهري جديد للائمة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الجمهورية فاطمة النبوية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مسجد الظاهر بيبرس مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها

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