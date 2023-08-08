الأوقاف تبدأ ترشيد الكهرباء داخل بيوت الله.. ودرجات محددة لأجهزة التكييف.. نور المساجد «ع القد».. والعدادات مسبقة الدفع تسهم في حل الأزمة

لا صوت يعلو فوق صوت “تخفيف الأحمال” بعد الموجة الحارة غير المسبوقة، التى لم تضرب مصر وحدها بل ضربت العالم باختلاف درجات طقسه المألوفة، وتزامنًا مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الدولة لتخفيف أحمال الكهرباء والتى تستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، سارعت وزارة الأوقاف باتخاذ إجراءات جديدة للترشيد فى مساجد الجمهورية.

إجراءات وزارة الأوقاف

وتضمنت الإجراءات قصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة، مع ضبط درجة حرارة أجهزة التكييف عند 25 درجة مئوية، وتخفيف الإضاءة الخارجية للمساجد إلى الحد الأدنى مع الاقتصار فى الإضاءة على ما تقتضيه الحاجة دون أي إسراف، وعدم ترك أي أجهزة كهربائية فى وضع التشغيل فى غير أوقات الصلاة.

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ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تبدأ فيها وزارة الأوقاف حملات ترشيد الكهرباء، ففى عام 2016 بدأت الوزارة فى تركيب العدادات مسبقة الدفع لترشيد الاستهلاك، باعتماد 1.7 مليون جنيه لتركيب عدادات كهرباء المساجد وأكد الدكتور مختار جمعة أن الوزارة مستمرة فى خطتها لترشيد استهلاك الطاقة، ولا صحة لأية شائعات ترددت حول إلزام أحد من الأهالى بدفع أي شيء يخص فواتير الكهرباء أو المياه واستهلاكها بالمساجد، مشيرًا إلى أن الوزارة لم ولن تتخل عن أي مسجد من المساجد التى كانت تسدد عنه فواتير الكهرباء.

ويبلغ عدد المساجد التى انتهت وزارة الأوقاف من تركيب عدادات مسبقة الدفع 122 ألف مسجد بحسب آخر إحصائية رسمية من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى تعمل على الانتهاء من تركيب باقى المستهدف من تحويل العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع وعددها 5474 مسجدا، والتى تسهم فى عدم تراكم المديونيات على دور العبادة.

تسعيرة الكهرباء في المساجد

وبحسب مصادر مطلعة فى وزارة الأوقاف فإن تسعيرة شحن عدادات المساجد تنقسم إلى 3 شرائح الأولى للمساجد الكبرى وتكلفة شحن العداد 1000 جنيه شهريا، والشريحة الثانية للمساجد المتوسطة بتكلفة شحن 500 جنيه شهريا، والثالثة للزوايا الصغير بـ250 جنيها.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الأوقاف انتهت من خطة العدادات مسبقة الدفع وفق الخطة المشتركة بين الأوقاف والكهرباء فى أكثر من 95% من المساجد، وسيتم استكمال ما تبقى منها بنفس النظام الذى تتم فيه المحاسبة الكاملة على الاستهلاك، من خلال مصادقة الأوقاف على الاستهلاك، وبما يضمن عدم انقطاع الكهرباء عن المسجد على أية حال، لافتا إلى تخصيص عدادين أحدهما للإنارة والآخر للمكيفات يتعلق بالمساجد التى تبنى جديدًا أو تلك التى يُراد تركيب مكيفات بها لم تكن موجودة من قبل ولا تحتملها توصيلات الكهرباء الحالية للمسجد.

وأوضحت المصادر أن ملحقات المساجد سواء دور المناسبات أو مستوصفات طبية أو ملحقات سكنية فلا بد من تركيب عداد كهرباء ومياه وغاز مستقل لها، ليتحمل المستفيد استهلاكه منها، ولا يُحمَّل ذلك على استهلاك المسجد ولا على عداد المسجد مسبوق الدفع.

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