طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، أسرع أكلة وزي المحلات

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، تعد أسرع أكلات يمكن إعدادها في البيت، إلا أن الكثيرين يفضلون تناولها جاهزة من المحلات، ومن العربيات أيضا، ولكن الكثير من ستات البيوت تفضل علمها في البيت، حفاظا على صحة أفراد أسرتها، ولذلك تحاول البحث عن أسرار طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، لتكون زي الجاهزة.

ولأن أسعار الأكلات الجاهزة كل يوم في زيادة، وكذلك الكثير من ربات البيوت لا تفضل تناول أفراد أسرتها لكلات الشارع؛ لأنها غير مضمونة صحيا، فتبحث كل ربة بيت عن أسرار عمل أكلات الشارع والمطاعم في البيت، بنفس الطعم، وتعد طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، زي الجاهزة التي تباع على عربيات الكبدة، من الأكلات التي تبحث عنها ستات البيوت.

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الكبدة الاسكندراني

وتعد الكبدة الإسكندراني من الأكلات التي تشتهر بها مدينة الإسكندرية، وهي إحدى طرق طهي الكبدة البقري أو الجاموسي، وتشتهر طريقة عمل الكبدة الاسكندراني التي تقدمها العربيات المخصصة لطهيها وكذلك المحلات؛ بطعمها المميز ورائحة الثوم والتوابل النفاذة التي تتصاعد منها. والتي مهما أجادت ستات البيوت عملها، لا تكون كالجاهزة.

سر عمل الكبدة الإسكندراني

وتعتمد طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، على تقطيع الكبدة إلى قطع صغيرة، يطلق عليها "تقطيع عصافيري"، ثم تشوح على النار مع خلطة من التوابل، وتعد هذه الخلطة سرا من أسرار عربات ومحلات الكبدة.

ونقدم طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بالخلطة السرية، التي تطهى بها في على عربيات الكبدة، ومحلات الكبدة، وبخطوات بسيطة، ويمكنك تحضيرها في دقائق معدودة في البيت، وسينبهر أفراد أسرتك من طعمها.

مكونات عمل الكبدة الاسكندراني

نصف كيلو من الكبدة الإسكندراني "مقطعة عصافيري"

ربع كيلو من الفلفل الأخضر على أن يكون مقطع لقطع صغيرة

3 ملاعق كبيرة من الثوم المهروس

ملعقة كبيرة من الكسبرة الناشفة

ملعقة كبيرة من الخل

ملح – كمون

قليل من الزيت

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

الكبدة الاسكندراني

تحضر الخلطة السرية لعمل الكبدة الإسكندراني، والتي تتميز بها محلات الكبدة وعربيات الكبدة، وهي عن طريق مزج كمية الخل مع الكسبرة والثوم.

تسخن صينية الطهي على النار، ثم يضاف إليها مقدار الزيت، وعندما يسخن الزيت جيدا تضاف خلطة الخل مع الثوم والكسبرة، مع التقليب السريع.

ثم نضيف بعد ذلك الكبدة الإسكندراني، مع التقليب المستمر، على أن نترط النار عالية، مع التشويح المستمر للكبدة الاسكندراني.

نستمر في التقليب، حتى يتغير لون الكبدة، ثم نبدأ بعد ذلك في إضافة الفلفل الرومي المقطع، مع الاستمرار في التقليب.

نضيف الملح قرب نضج الكبدة الاسكندراني، ثم نضيف بعد ذلك الكمون عند اقتراب نضج الكبدة، حتى لا يتسبب في مرارتها.

هذه الطريقة تجعل طعم الكبدة الإسكندرانى زي المحلات، إلى جانب أنها لا تستغرق إلا دقائق معدودة، لتكون جاهزة، وستبهري بها عائلتك، ولن يحتاجوا لشرائها من عربات الكبدة أو محلات الكبدة الشهيرة مرة أخرى.

يمكنك تقديم الكبدة الإسكندراني في شكل سندوتشات في العيش الفينو، مع المخلل، كما تقدم على العربيات وفي محلات الكبدة الشهيرة.

كما يمكنك تقديم الكبدة الاسكندراني مع مكرونة بالصلصة، حسب الرغبة.