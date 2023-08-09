الأربعاء 09 أغسطس 2023
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سياسة

اليوم، صلاة الجنازة على أسقف جنوبي ألمانيا بالكنيسة الأرثوذكسية

الأنبا ميشائيل، فيتو
الأنبا ميشائيل، فيتو

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إقامة صلاة القداس الإلهي بحضور جثمان مثلث الرحمات الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا، صباح اليوم الأربعاء، ثم صلاة الجناز الساعة ١٢ منتصف الظهر في ديره بكريفلباخ.

ورقد نيافة الأنبا ميشائيل أسقف جنوبي ألمانيا، يوم السبت، عن عمر بلغ ٨١ سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لحوالي ٤٥ سنة، قضى معظمها في خدمة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوبي ألمانيا.

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البابا تواضروس ينعي أسقف جنوبي ألمانيا

ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحبر الجليل الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا، ذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها طيلة خمس وأربعين سنة، كانت معظمها قبل درجة الأسقفية، وأثناء خدمة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دي القديس الأنبا أنطونيوس في بلاد المهجر، ونذكر له بكل التقدير والعرفان خدمته الباذلة التي قدمها في عمله الخدمي حيث أسس أول دير قبطي في ألمانيا وأوروبا كلها، ورعاه مع كل كنائس جنوبي ألمانيا بكل إخلاص وأمانة في تقديم صورة المسيح الخادم، حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى مواضع الراحة، ونثق أنه سيسمع الصوت الإلهي القائل: "كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ" (مت ٢٥: ٢١).

وتقدم البابا تواضروس خالص العزاء لمجمع رهبان دير القديس الأنبا بكريفلباخ، ومجمع كهنة وخدام وشعب إيبارشية جنوبي ألمانيا، وأسرته ومحبيه.

 

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