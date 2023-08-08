مؤشر الذهب بالبورصة المصرية، سعر جرام المعدن الأصفر مساء الثلاثاء 8-8-2023

سعر جرام المعدن الأصفر مساء الثلاثاء ، تشهد أسعار الذهب الآن استقرارا عالميا، وذلك واضح بحركة المؤشرات العالمية، كما أن السوق المحلي يشهد استقرارا طفيفا بسعر جرام الذهب لعيار 24 بالأسواق المحلية ليصل سعر الجرام للشراء إلى 2451.92جنيه.

وتقدم فيتو آخر تطورات أسعار الذهب بالسوق المحلي من خلال موقع البورصة المصرية، وهناك حالة من الاستقرار بشكل عام في سعر الذهب في الأسواق المحلية، وفقا لتوقعات خبراء أسواق المال والمحللين الفنيين لمؤشرات الذهب.

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مؤشرات الذهب، فيتو

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

وجاءت أسعار الذهب اليوم بحركة التداولات للذهب عيار 24 في السوق المحلي حوالى 2451.92 جنيه، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنــــــــــــــــــــا.

المؤشر العالمي للذهب

انخفضت بشكل طفيف أسعار الذهب العالمية بعدما أشارت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي إلى احتمال وجود حاجة لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى للسيطرة على التضخم كما هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1935.39 دولار (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1970.60 دولار للاونصة.

مؤشرات الذهب، فيتو

أسعار المعادن الأخرى عالميا

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 23.32 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4% إلى 918.37 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.7% إلى 1247.81 دولار للأوقية، كما عاد الدولار إلى الارتفاع من جديد استعدادا لبيانات التضخم التي تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك بعد أداء قياسي للعملة الفيدرالية خلال الثلاثة أسابيع الماضية التي ارتفع خلالها بنسبة 2.2% وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

بينما عاد الدولار إلى الارتفاع بنسبة 0.2% عقب الانخفاض الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي عقب بيانات تقرير الوظائف، يذكر ان ارتفاعات الدولار خلال الفترة الماضية قد تزامنت مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية، وخلال الأسبوع الماضي ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 2.1% وسجل خلاله أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022 عند 4.222%. واستطاع العائد الاستقرار فوق المستوى 4% حتى بعد التراجع الذي سجله عقب بيانات الوظائف.

احتياطيات الصين من الذهب

قال بنك الشعب الصيني الاثنين، إن كمية الذهب التي يحتفظ بها ارتفعت بمقدار 740 ألف أونصة تروي، أي ما يعادل نحو 23 طنًا، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 2137 طنًا، منها نحو 188 طنًا أُضيف عبر سلسلة من المشتريات المتواصلة التي بدأت في نوفمبر 2022، كما قادت الصين مشتريات البنوك المركزية في الأشهر الأخيرة مواصلة تنويع احتياطياتها، وقد ساعد ذلك على استمرار ارتفاع الأسعار رغم زيادة أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، والذي عادة ما يقلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.