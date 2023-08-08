الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سامو زين يكذّب مروان خوري بسبب أغنية "مش قادر"

ساموزين، فيتو
ساموزين، فيتو

فاجئ الفنان السوري سامو زين، جمهوره بالرد على تصريحات الفنان اللبناني مروان خوري، التي أدلى بها في المؤتمر الصحافي الخاص بمهرجان "ليالي دمشق"، حول عدم سماعه لأغنية "مش قادر"، بعدما اتهمه الأول باستخدام ألحانها في "يسلملي اللي بيغار".

وقال زين في رسالة له عبر "انستجرام"، إن خوري كان من أول المباركين له على أغنيته "مش قادر"، مضيفا: "الرد على هذا الكلام أنا لو كان بدي أعمل مشكلة كنت اتكلمت في الصحافة وعملت أكثر من ذلك، ولكن بالعكس سكتّ والتوجه كان فقط عن طريق صفحاتي الرسمية، وذلك حفاظا على حقوق الملكية الفكرية والأدبية".

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وتابع: "وجهة نظر تحترم من فنان كبير وملحن كبير صديق لي أعتقد أننا أصدقاء من عمر طويل أنا ومروان وتوارد الأفكار بين الملحنين حقيقة لا ننكرها أبدا".

فيما أوضح سامو زين: "لكن عدم سماع الأغنية لا أعتقد أن هذا الكلام الحقيقي لأن مروان تربطني به علاقة من أيام وجودي في لبنان وهو يعلم هذا الشيء جيدا وهو كان من أول المباركين لي على هذه الأغنية أيامها، أنا ما بنسى هالأيام أبدا!".

واختتم منشوره، قائلا: "بالرغم من ذلك فهو شيء يسعدني أن تكون ألحان أغنيته الجديدة بها تشابه مع أغنية لي قد طرحت سنة 2005 وباقية في أذهان الناس حتى اليوم وتكون من الكلاسيكيات التي لا تنسى".

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