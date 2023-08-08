الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

كم عدد الراقصات الأجنبيات في مصر؟ نقابة الموسيقيين تجيب (فيديو)

كم عدد الراقصات الأجنبيات
كم عدد الراقصات الأجنبيات في مصر؟، فيتو

 الراقصات الأجنبيات، علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على إحياء عدد كبير من الراقصات الأجنبيات حفلات رقص فى الساحل الشمالي، وانتشار ظاهرة الراقصات الأجنبيات فى مصر وخاصة فى المدن السياحية، قائلا: "الأجانب الذين يعملون فى مصر يحصلون على تصاريح وتراخيص من النقابة".

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "مينفعش راقصة أو عازف أو غيره، يعملون بدون ترخيص".

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وعن عدد الراقصات الأجنبيات فى مصر، أوضح أن العدد قد يكون غير معلوم بالدقة، مؤكدا: "لا يوجد عدد محدد بالراقصات الأجنبيات العاملات فى مصر".

 

بديعة مصابنى وأزهى عصور الرقص الشرقي


فى عشرينيات القرن الماضى ازدهر الرقص في الشرق ، وأصبحت هذه الفترة أزهى عصور الرقص الشرقى حيث قدمت إلى مصر الراقصة اللبنانية "بديعة مصابني "وأسست أول أوبرا كازينو، والتي تعتبر أول أكاديمية للرقص الشرقى في الشرق.

 

بينما شهدت فترة السبعينيات ظهور راقصات كهياتم وسحر حمدي وفيفي عبده اللاتي قدمن تكنيكا صحيحا في حركات الرقص الشرقي ويحملن قدرا من الموهبة، لكنهن ابتعدن به عن القدرة على التعبير عن الموسيقى والنغمات، ولذلك لم يكن غريبًا على الراقصة فيفي عبده أن تقدم فقرة فنية بدون موسيقى أو إيقاع.

 

رقص الأزياء العارية 


واستمر الأمر وجاء عهد الراقصات المتعلمات فظهرت دينا خريجة الفلسفة والحاصلة على الماجستير وهندية ودندش، وتحولت المنافسة من استعراض فن إلى استعراض أزياء عارية، لتسيطر دينا على الساحة بلا منافس في التسعينيات، واختفى الرقص الاستعراضى الذى قدمته نجوى فؤاد.

 

الراقصات الأجنبيات فى مصر 


ومن دينا إلى صافيناز، فسارت هي الأخرى على خطى من سبقنها بارتداء أزياء مثيرة بقدر كبير، كإحدى أدوات ما تقدمه، فضلًا عن اعتمادها على حركات تعبيرية تحمل من العنف والإثارة أكثر مما تقدم من استعراض، حتى دخلت الراقصات الأجنبيات مصر وسيطرن على الساحة وانخفض عدد الراقصات المصريات على الأقل الشهيرات أما راقصات الدرجة الثانية فهن في ازدياد.

 

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